Tinieblas Jr. se disculpa con atleta Macky González luego de tocarla en TV

El luchador Tinieblas Jr. se vio envuelto en una polémica luego de que durante una transmisión de televisión le dio una nalgada a la atleta Macky González, hecho del que ya ofreció disculpas.

La situación ocurrió durante la sección de "Las estrellas bailan en Hoy" del programa "Hoy", en el que ambos son pareja de baile, cuando casi al final de su participación, Tinieblas Jr. tocó a Macky sin su consentimiento.

"No se pueden ver estas cosas en televisión nacional, nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro. Me parece inaceptable, yo no puedo seguir con una pareja que no se puede controlar en la euforia", señaló molesta Macky González después del incidente.

"La adrenalina te hace hacer cosas que de repente 'ah caray', pero con todo corazón y el respeto que te tengo, mi querida Macky, te ofrezco una disculpa", comentó más tarde el luchador.

La pareja fue eliminada de la competencia

Después de lo ocurrido, Televisa dio a conocer en un comunicado que la pareja conformada por Tinieblas Jr. y Macky González ya no forma parte de la competencia en la que también participa Moisés Muñoz, exportero del América.

Algunas personas en redes sociales condenaron la actitud del luchador, resaltando que no tiene justificación lo que hizo.

