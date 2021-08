TOKIO 2020: Boxeador británico se niega a colgarse la plata tras perder final

El boxeador británico Benjamin Whitaker fue protagonista de un hecho atípico y un tanto chusco en Tokio 2020 luego de que se negó a ponerse la medalla de plata que ganó en la final de peso semipesado.

Whitaker obtuvo la argenta después de perder contra el cubano Arlén López en la Arena Kokugikan, lo que lo dejó molesto al grado de no quererse colgar su presea en la premiación.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué dijo Whitaker al respecto?

Cuando se estaban tomando las fotos con los medallistas, el púgil de 24 años de edad guardó su medalla en el bolsillo, aunque momentos después la mostró a las cámaras, sin ponérsela.

"Seamos claros, aquí no se gana la plata, se pierde el oro y para mí es un fracaso, no pienso celebrar ser el segundo lugar en algo", señaló el originario de West Bromwich ante los medios.

Sin embargo, horas más tarde, el boxeador británico se mostró arrepentido de su actitud en la premiación de dicho evento en Tokio 2020.

"No trataba de faltarle el respeto (a López). Es su momento y no quiero quitarle brillo, es doble medallista por algo y hoy demostró su nivel. Me dolió muy profundamente y me sentí avergonzado; en un par de años miraré hacia atrás y pensaré en qué estaba haciendo", comentó al respecto el también medallista de plata en los Juegos Europeos de Minsk 2019.

EVG