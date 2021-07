TOKIO 2020: Daniel Corral anuncia su adiós de los Juegos Olímpicos

El gimnasta mexicano Daniel Corral dio a entender en sus redes sociales que acabando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le pondrá fin a su carrera, pues es el momento justo para tomar dicha decisión.

"Después de estar dos años retirado, el día de hoy, por fin siento ese alivio y esa liberación que tanto anhelaba para poder descansar. Me siento muy afortunado de poder hacer mi último All Around de mi vida justamente en el lugar donde siempre quise: en unos Juegos Olímpicos!", escribió el gimnasta mexicano.

Gracias a todos ❤️ por su apoyo, por sus mensajes, por desvelarse para verme competir y por acompañarme y vivir conmigo esta experiencia tan importante para mi.



¡Esto todavía no termina! 🇲🇽 pic.twitter.com/fES6BIkRWt — Daniel Corral (@danielcorralmx) July 24, 2021

Por otra parte, Daniel Corral agradeció a todos su fanáticos y a los mexicanos que se desvelaron para ver su actuación en Tokio 2020.

"Gracias a todos por su apoyo, por sus mensajes, por desvelarse para verme competir y por acompañarme y vivir conmigo esta experiencia tan importante para mí", resaltó el originario de Baja California.

Corral no tuvo un buen inicio en Tokio 2020

Daniel Corral compitió este 24 de julio en la modalidad del All Around, pero no tuvo mucho éxito y quedó fuera de la competencia de manera rápida en los Juegos Olímpicos.

Solamente calificarían a la final los primeros 24 y Corral terminó en el sitio 25, por lo que está a la espera de colarse al último filtro.