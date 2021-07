Tokio 2020: Golfista registra a su esposa como caddie para los Juegos Olímpicos

El golf inicia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 este jueves 29 de julio con la primera ronda del torneo masculino. El competidor taiwanés Pan Cheng-tsung, registró como caddie para esta justa veraniega a su esposa.

C.T. Pan, como también se le conoce al golfista, encontró la manera de que un miembro de su familia lo acompañara en los Juegos Olímpicos. Michelle Lin, la esposa de Pan Cheng-tsung, será su caddie pero no por primera vez.

Pan Cheng-tsung y su esposa Michelle Lin formaron una buena dupla en el PGA Tour, cuando el golfista llegó a ser finalista del Wyndham Championship con ella como caddie.

te puede interesar VIDEO: Resumen del México vs Sudáfrica, Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Motivación extra para Pan Cheng-tsung

El golfista explicó el motivo de la decisión en una reciente entrevista: "Al ser el evento más grande de mi vida, necesito lo mejor. Ella (su esposa) es mi mejor caddie. (...) Quería estar conmigo. Lo más importante es que tengamos una gran actuación juntos".

El taiwanés de 29 años agregó: "Me conoce muy bien, lo ha hecho antes y conoce mis malos hábitos. Ella puede decir lo correcto en el momento correcto, me ayuda más en el aspecto mental y me hace feliz".

El golfista y su esposa han sido vistos en la Villa Olímpica de Tokio 2020, incluso festejaron el triunfo de Kuo Hsing-chun en el Levantamiento de Pesas, en la categoría hasta 59 kilos, que significó la primera medalla de su país en estos Juegos Olímpicos 2020.

aar