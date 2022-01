¡TRAGEDIA! Futbolista se desvanece en plena práctica y fallece a los pocos minutos

Minutos de angustia se vivieron este lunes durante el entrenamiento de Deportivo Marquense, equipo de la Liga de Guatemala, que recientemente fue campeón.

Todo esto después de que Marcos Menaldo se desvaneciera durante la práctica y fuera trasladado de emergencia a un hospital, donde se declaró el fallecimiento.

"No sale uno del asombro. Una persona joven, dinámica y jovial, le llega a suceder esto. Es bastante fuerte e impactante porque se pierde no solo a un jugador, se pierde a un amigo. Dios tiene sus planes y sus propósitos, pero lamentablemente tenemos el deceso. Fue alrededor de las 11:00 horas que me llamaron para informarme que Marcos se había desvanecido en el entrenamiento y lo trasladaron al centro asistencial donde hicieron todo lo posible, pero lamentablemente se confirmó el deceso", dijo el presidente del equipo para ESPN.

𝐅𝐔𝐓𝐁𝐎𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐐𝐔𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐅𝐀𝐋𝐋𝐄𝐂𝐈Ó É𝐒𝐓𝐄 𝐃Í𝐀.

Marcos Menaldo integrante de Marquense dejó de existir producto de un infarto, el equipo entrenada y el futbolista se desvaneció, lastimosamente falleció. pic.twitter.com/Kq7RATsVhl — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) January 3, 2022

Menaldo tenía la posición de defensa central y pertenecía al Deportivo Marquense desde el 2018 tras un breve paso por España, donde no triunfó.

El equipo del futbolista fallecido recientmente había sido campeón de la Liga de Ascenso, lo que le permitía disputar un encuentro para tratar de subir a la máxima categoría.

