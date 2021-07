Tri Sub 23, séptima selección más valiosa de Juegos Olímpicos con 111 mdd

Este jueves 22 de julio, un día antes de que se lleve a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Selección Mexicana de futbol Sub 23 debuta en el magno evento enfrentando a Francia en el Estadio de Tokio.

De acuerdo a datos de Transfermarkt, el equipo dirigido por Jaime Lozano es el séptimo de mayor valor de los 16 que participarán en la competencia veraniega con 111.03 millones de dólares, dos posiciones abajo de Les Bleus, que están tasados en 143.46 millones de billetes verdes.

Sin embargo, el conjunto azteca solamente es el segundo más caro del Grupo A, precisamente abajo de los galos, pues el anfitrión Japón es el noveno general de la lista con 91.72 mdd, mientras que Sudáfrica es el penúltimo de todas las selecciones con 11.76 mdd.

Diego Lainez y Luis Romo, éste último uno de los tres refuerzos, son los dos elementos más valiosos del equipo nacional, ambos con 9.44 millones de dólares. En contraparte se encuentra Eduardo Aguirre, delantero del subcampeón Santos, quien está valuado en 1.18 mdd.

De Francia, los refuerzos para esta competencia son André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, ambos elementos de Tigres, cuyo valor en el mercado es de 2.35 y 19.99 millones de dólares, respectivamente. No obstante, el miembro más valioso de los dirigidos por Pierre Mankowski es Lucas Toursart, contención del Hertha Berlín que está tasado en 18.81 mdd. Según datos de Transfermarkt, hay 37 jugadores franceses más valiosos que no fueron contemplados para ir a la máxima cita deportiva.

Será el tercer encuentro entre aztecas y galos en unos Juegos Olímpicos, luego de que también se enfrentaron en la fase de grupos de México 1968 y Montreal 1976, cotejos en los que los europeos se impusieron por idéntico marcador de 4-1.

De cara al duelo de mañana, Guillermo Ochoa, uno de los tres refuerzos de la Sub 23, aseguró que el rodaje que tienen varios de sus compañeros en Primera División será vital para comenzar con el pie derecho la competencia.

“Creo que las fortalezas que tiene este grupo es la experiencia que tienen la mayoría, pese a su corta edad; muchos de ellos han sido campeones”, dijo el portero del América ante los medios.

Debido al aplazamiento del evento por un año a causa de la pandemia de Covid-19, la FIFA autorizó para esta ocasión que los 16 equipos participantes llevaran a jugadores Sub 24 y no Sub 23.

Por su parte, André-Pierre Gignac aseveró que él y sus compañeros llegan bien preparados para el compromiso contra México y sacó a colasión un gol que le anotó a Ochoa Magaña con el Marsella.

“La primera vez que jugué vs. Memo fue en el Marsella y le anoté el mejor gol de mi carrera, volvemos a vernos en México y ahora en Tokio, es un partido especial por el tiempo que llevo en México, mis hijos son mexicanos y será un partido muy especial para mí”, indicó el goleador de Tigres.

Los dirigidos por el Jimmy Lozano intentarán borrar el mal recuerdo que dejó el Tricolor Olímpico en Río 2016, donde quedó eliminado en la primera fase, solamente cuatro años después del inédito oro conseguido en Londres 2012 conseguido balo la dirección técnica de Luis Fernando El Flaco Tena.

Por su parte, Francia no disputaba un torneo olímpico de balompié varonil desde Atlanta 1996, cuando fue eliminado por Portugal en cuartos de final.