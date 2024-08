Triplemanía XXXII: Abismo Negro y Murder Clown lanzan dura advertencia a Cibernético

Después de 17 años de ausencia, el Domo de la Muerte vuelve a ser el protagonista de la fiesta más grande de Lucha Libre AAA, cuando este sábado 17 de agosto se haga presente en Triplemanía XXXII CDMX para ver caer una máscara o cabellera.

Tres facciones entrarán al Domo de la Muerte para exponer su máscara o cabellera, en las que destacan Los Vipers, tercia conformada por Psicosis, El Fiscal y Abismo Negro, este último con la misión de rapar a como dé lugar al Cibernético.

Abismo Negro, El Fiscal, se logró posicionar en un año en Lucha Libre AAA gracias a su técnica y rudeza.

"A mí siempre me enseñaron a ir por lo grande y aquí el pez gordo es el Cibernético. Me gustaría quedarme con él y por qué no poder llevarme esa cabellera. Cibernético es un ídolo de la lucha libre mexicana, me ha tocado enfrentarme a él en varios lados y ver la gente cómo lo recibe y aclama es algo impresionante", declaró Abismo Negro a Space para dejar claro su objetivo de cara a la Triplemanía XXXII CDMX.

Abismo Negro no es el único gladiador que participará en el Domo de la Muerte y que desea tener en sus manos la cabellera del Cibernético, pues Murder Clown, integrantes de los Psycho Circus, también aseguró que tiene el deseo de rapar a su ídolo.

"Yo iría por la cabellera del Cibernético porque sentimentalmente para mí sería un gran logro poder rapar a mi ídolo. Es un luchador admirable en el tema deportivo y personal, he aprendido mucho de él y eso lo voy a utilizar para salir con el triunfo”, señaló Murder Clown.

Los Psycho Circus van por la melena de Psicosis

Por su parte, los otros integrantes de los Psycho Circus, Dave The Clown y Panic Clown, admitieron su deseo por desenmascarar a Psicosis, líder de Los Vipers.

“Me gustaría muchísimo alguna de las máscaras de Los Vipers, aunque creo que tiene mucho más valor la máscara de Psicosis, entonces me gustaría ir sobre esa máscara, una máscara pesada. Las tres serían buenos trofeos, pero el Fiscal para mí es un niño que no representa mayor peligro”, aseveró Dave The Clown en charla con Space.

"Ahorita estaría bien traernos una máscara de Los Vipers, únicamente para que se den cuenta que serán sus últimos días como campeones de tercias”, agregó por su parte Panic Clown.

La Triplemanía XXXII CDMX se lleva a cabo este sábado 17 de agosto en la Arena Ciudad de México y será transmitida en vivo y en exclusiva por la señal de Space.

