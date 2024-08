Tuca Ferretti explota contra Tigres tras eliminación en Leagues Cup y manda fuerte mensaje sobre André-Pierre Gignac

La eliminación de los Tigres de la Leagues Cup causó una fuerte reacción en su exentrenador y una de sus grandes leyendas, Ricardo Tuca Ferretti, quien explotó por el papel de los regios en el torneo internacional y aprovechó para mandar un mensaje sobre André-Pierre Gignac.

El Tuca Ferretti, fiel a su estilo, no se quedó callado luego que el New York City eliminó a los Tigres de la Leagues Cup y se le fue con todo al actual entrenador del club, el serbio Veljko Paunovic, a quien señaló de inventar cosas y de no darle juego al delantero serbio.

"Me tiene harto Tigres, cada vez que le apuesto anda perdiendo ahí dando vergüenza", comentó el exDT de los Tigres, quien agregó: "Eso de inventar jaladas, mete al méndigo francés (Gignac) desde el principio".

Ferretti asegura que Gignac "es el jugador más importante" del cuadro de la UANL, y que "la gente" de otros equipos "tiene miedo de que juegue André", pero no ha sido utilizado por Puanovic, quien vive su segunda experiencia al mando de una institución de la Liga MX.

Los Tigres cayeron en octavos de final de la Leagues Cup por 2-1 ante el New York City FC, actuación que fue considerada como una vergüenza por el estratega exjugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Es una vergüenza quedar eliminados de esa forma, contra un equipo inferior con todo respeto, muy inferior, una vergüenza, que se dejen de payasadas", comentó el ahora analista de ESPN.

Tigres era una de las cartas fuertes de la Liga MX para llegar a instancias finales del torneo binacional con la Major League Soccer (MLS), pero no pudieron derrotar al NYC FC.

Ahora los Tigres deberán esperar a que se reanude el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en donde ocupan el tercer lugar general con tres puntos, igualado con el primer y segundo lugar, que corresponden al Cruz Azul y a los Pumas.

El campeonato de la Liga MX se frenó después de cuatro partidos para poder jugar el certamen ante la MLS, que vive su segunda edición bajo este formato. El actual campeón es el Inter Miami de Lionel Messi.

