UFC 303 | Alex Pereira vs Jiří Procházka | ¿Dónde y a qué hora VER la cartelera completa EN VIVO y GRATIS?

UFC 303 iba a ser la cartelera en donde la estrella irlandesa Conor McGregor haría su regreso a la jaula de MMA más famosa del mundo, pero una inesperada lesión cambió los planes y a semanas del evento se tuvo que hacer una nueva pelea estelar, la cual ahora corre a cargo de Alex Pereira y Jiří Procházka.

Una lesión en el pie privó a los aficionados de ver a The Notorious de vuelta en la UFC. El regreso de McGregor hizo de UFC 303 un evento de grandes expectativas, las cuales pueden ser igual o mayores ahora que el campeón de peso semicompleto Alex Pereira defiende su cetro ante Jiří Procházka.

La nueva batalla estelar del UFC 303 tendrá una revancha entre Pereira y el excampeón Procházka, quienes se vieron las caras hace unos meses en un combate en donde el brasileño venció al checo con una combinación de golpes de codo, luego de mandarlo a la lona con su poderoso es insignia gancho de izquierda.

¿Cuándo y dónde ver UFC 303 con Pereira vs Procházka?

El evento UFC 303, con la pelea estelar de Alex Pereira vs Jiří Procházka por el título mundial de peso semicompleto, la podrás ver por la señal de Fox Sports Premium en México.

CARTELERA ESTELAR

20:00 horas, tiempo del centro de México

CARTELERA PRELIMINAR

18:00 horas, tiempo del centro de México

PRIMERAS PRELIMINARES

16:00 horas, tiempo del centro de México

Pelea coestelar de UFC 303 tendrá sabor latino

El peleador mexicoamericano Brian Ortega regresa al octágono luego de vencer en CDMX al Pantera Rodríguez y su rival es un peligroso contendiente de las 145 libras, como lo es el brasileño Diego Lopes, quien desde hace años radica en México y se siente como un peleador azteca más.

Tanto Ortega como Lopes, al igual que Pereira y Procházka, aceptaron la pelea en corto aviso. Al no tener el tiempo necesario para hacer un buen corte de peso, la pelea entre los latinos se pactó en 155 libras, esto porque T City no podría bajar a 145 libras, algo a lo que Lopes no le importó y aceptó.

"146lbs ayer en la noche. 4 am mi manager me despierta con el teléfono en la mano en una llamada con UFC preguntando si podíamos a cambiar la pelea a 155lbs, porque mi oponente (Brian Ortega) no iba dar el peso. Solo le dije 'sí'", cuenta Lopes en redes sociales.

Diego Lopes es una fuerza imponente desde que irrumpió en la UFC y con una victoria sobre Ortega, quien es el tercer mejor ranqueado de las 145 libras, podría meterse al fin en el Top 10 de la categoría, pues al momento es 13.

