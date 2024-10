UFC: Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez y la dura vida que pasó en las calles; "vi a mis amigos en bolsas" (VIDEO)

El deporte es una vía de escape para muchos atletas, como es el caso del peleador mexicano de la UFC Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez, quien se ha convertido en una estrella en ascenso de las MMA nacionales y con proyección mundial al formar parte de la empresa más famosa de la disciplina.

'Lazy Boy' se ha ganado el corazón de la afición por su entrega, por su hambre dentro y fuera de la jaula, así como su personalidad sincera y clara, pero además por la historia de superación que tiene.

En el podcast Creativo, del creador de contenido Roberto Martínez, el peleador originario de Chiapas habló sobre la dura vida que tuvo, la cual estuvo marcada por la violencia, actividad del crimen organizado y hasta amigos muertos.

Ronaldo Rodríguez se movió con su madre a Coatzacoalcos, Veracruz, pero cuando llegó se topó con una realidad en donde la violencia era cosa del día a día, y al no tener “ a nadie que me defendiera” tuvo que ganarse el “respeto agarrándote a putazos”, además que vio de cerca las crueldades del mundo del narco.

"En la calle te ganas el respeto agarrándote a putazos, porque la calle es cruel. Si tú te dejas, la calle te come. Yo no tenía a nadie que me defendiera. Nosotros nos salimos de Chiapas para buscar un futuro mejor y llegamos a Coatzacoalcos, Veracruz. En ese tiempo comenzó a tener la etapa más fuerte del crimen organizado. Y yo vi cómo mis amigos se metían al cartel y hermano, yo los miraba en el periódico cómo aparecían en bolsas. A mí me tocó vivir eso, por eso yo sé qué es la verdadera calle", comentó.

Crecer en este contexto volvió a 'Lazy Boy' en un hombre resiliente y trabajador, pues su familia constaba solo de él y de su madre, a quien vio sufrir, lo que lo motivó a darle un mejor futuro, pues hasta llegaron a vivir en casas abandonadas.

Nunca fui bueno ni para bailar ni para cantar, dijera el Rocky, pero sí para tirar chingadazos, porque el respeto me lo tuve que ganar agarrándome a golpes, dándome a respetar Lazy Boy

El deporte, una nueva esperanza para 'Lazy Boy'

"Yo tenía a mi madre, yo la veía sufrir, aguantar humillaciones, ella no terminó ni siquiera la primaria, pasamos muchas carencias juntos, pasamos hambre juntos, pasamos frío juntos, llegamos a invadir casas abandonadas. Me dí cuenta de que nadie me iba a resolver la vida y si alguien quería darle un mejor futuro a mi madre, tenía que hacerlo yo", dijo.

El tener que defenderse en la calle por sí mismo hizo que Ronaldo Rodríguez desarrollara una especie de talento para su deporte, el cual cree que es el “más duro”, pero también lo ve como “una oportunidad para gente que viene de la pobreza para poder salir adelante y brillar como lo estoy haciendo".

El mexicano Ronaldo Rodríguez, 'Lazy Boy', tras ganar su pelea en UFC 306 Foto: @elaguilabeisbol / X

El deporte también le abrió las puertas a 'Lazy Boy' a un mundo alejado del crimen organizado, pues en la época donde creció era común que los grupos delictivos reclutaran a jóvenes.

"A todos nos agarraban ahí (en la escuela). Los que no terminaban la escuela terminaban siendo pandilleros. Eso fue lo que me despertó, me dio un putazo de realidad y me dijo esta es tu realidad, ¿esto quieres para ti y tu familia? ¿Para ti y para tus hijos? No, yo tengo que cambiar eso. Y desde ahí me di cuenta que si alguien tenía que cambiarlo, lo tenía que hacer yo", explica.

