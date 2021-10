Valió la pena todo lo que tuvimos que pasar; hice historia para mi país: Diego López

Diego López pasó a la historia del deporte mexicano, al colgarse tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la natación adaptada. Hoy, el originario de Xalapa, Veracruz, ve con orgullo sus preseas y se da cuenta de que todos los sacrificios tienen sus recompensas.

En entrevista con La Razón, el Misil Xalapaño contó cómo se sintió cuando entonó el Himno Nacional, tras conseguir la medalla de oro en la justa veraniega.

“Cuando gané el oro y entonaron el Himno Nacional, fue algo increíble. Fue una de los momentos más satisfactorios en mi carrera deportiva y también en lo personal. Ver cómo va llegando la bandera hasta arriba, en lo más alto como se merece, fue algo increíble y no tengo palabras para describirlo. Valió la pena todo lo que se tuvo que hacer y todo lo que tuvimos que pasar para vivir ese momento en carne propia, en un logro en lo que di lo mejor de mí”, dijo.

En la edición de Río 2016, López se quedó muy cerca del podio, al finalizar en el quinto lugar en los 50 metros espalda (S5). Dicho suceso, en lugar de tirarlo, le sirvió como una motivación para que cinco años más tarde, pudiera ser medallista en tres ocasiones.

Me siento contento y feliz de la vida de poder contar con estas tres preseas, mi oro, mi plata y mi bronce. Es un sueño más cumplido y no hay palabras para describir a ciencia cierta lo que estoy pasando Diego López

​Nadador

“Ese quinto lugar fue uno de los grandes motivantes para este resultado. Me dejó picado de decir ‘me quedé cerca y no quiero que me vuelva a pasar’ y ahora gracias a Dios no sólo me colgué una, sino tres, haciendo historia para mi país y para mi estado,”, agregó.

Diego López no ha tenido un recorrido fácil en su trayectoria como deportista profesional. Salió de su casa en busca de cumplir su sueño y jamás imaginó que conseguiría los logros que tiene hoy en día.

Si bien sabía que quería participar en unos Juegos Paralímpicos, de entrada su objetivo no era una medalla de oro, pues para él, todas las preseas y hasta participar en una final, tienen un gran mérito.

“Empecé desde muy abajo. En una ciudad con un desconocimiento total por el deporte adaptado, pero que todas esas circunstancias me ponen ese granito de demostrar que sí puedo. No he tenido una carrera deportiva muy fácil, he tenido muchas complicaciones, porque no empecé con lo que tengo ahora: apoyos económicos, oportunidades de viajar, conocer y entrenar en los mejores lugares del mundo. Yo no pensaba en eso, yo sólo quería ir a competencias y ganar. Todas esas circunstancias crearon en mí un carácter de no derrotarme a la primera, a pesar de gente que se puso en mi camino como un obstáculo”, recordó.

. Gráfico: La Razón de México

Aún muy joven, Diego tiene claro que quiere participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde buscará repetir la hazaña y se compromete a trabajar para llega en su mejor forma física a la justa.

“Sí me veo nadando en París 2024. Estoy motivado por llegar en mi mejor forma a París, con experiencias más fuertes que con las que llegué a Tokio. Lo que le puedo decir a toda la gente es que hay más Misil Xalapeño por mucho más tiempo y vamos a dar lo mejor de nosotros para llegar en mejor forma a París 2024 y dar buenos resultados para nuestro país, porque se lo merece”, afirmó.

López agradeció a todos los que estuvieron al pendiente de su participación y la de todos los deportistas que participaron en tierras niponas, pues “fueron una gran motivación”.

Finalmente confesó que uno de sus anhelos para cerrar el año es ser el ganador del Premio Nacional del Deporte, tal como en 2019, cuando fue galardonado con el reconocimiento.

“Este 2021 quiero ser uno de los candidatos fuertes para el Premio Nacional del Deporte y con este gran resultado vamos a meter los papeles necesarios para ser contendientes fuertes y si se da el resultado, sería cerrar el 2021 con la cereza del pastel”, sentenció el nadador mexicano.