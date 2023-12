Vanessa Huppenkothen explota contra las personas que critican su cuerpo: “¿Ya se vieron en un espejo?”

La conductora de deportes Vanessa Huppenkothen decidió enfrentar a aquellos que la juzgan por su cuerpo. La polémica se desató luego de que circulara un video en TikTok donde la presentadora compartió un mensaje dirigido a sus haters por los mensajes que recibió sobre su apariencia física.

La presentadora de 39 años no dudó en abordar los comentarios negativos que ha recibido. En el video viral, la ex conductora de Televisa Deportes lanzó un mensaje directo, invitando a los haters a realizar una autocrítica antes de opinar sobre el físico de los demás.

"He visto muchos comentarios criticando mis pompas, que si estoy plana, que si no tengo. ¿Ya se vieron en un espejo? ¿Su barrigota, sus dientes horribles, sus arrugas, su celulitis, sus barros? Véanse en un espejo, critíquense a sí mismos antes de criticar el cuerpo de alguien más", expresó de manera firme Vanessa Huppenkothen en el video.

A pesar de los comentarios hirientes, la conductora no permitió que estos le afectaran. En lugar de eso, defendió con orgullo su figura. "Además, mis pompas están poca madre, la neta están bien bonitas. ¿Qué les pasa?", concluyó la exreina de belleza.

Vanessa Huppenkothen responde a sus haters. pic.twitter.com/dikpkHpfMt — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 7, 2023

Vanessa Huppenkothen habla sobre su salud

La conductora de deportes Vanessa Huppenkothen ha compartido un aspecto más personal de su vida al revelar que ha lidiado contra la enfermedad de la tiroides durante los últimos 9 años.

La colaboradora de ESPN compartió su experiencia en un mensaje que busca crear conciencia sobre esta enfermedad y sus efectos. La conductora ha enfrentado drásticos cambios en su cuerpo como resultado de la enfermedad, por la que ha optado por mantener una actitud positiva.

"Hace 5 meses me hice exámenes de tiroides, los rutinarios que procuro hacer cada 4 meses, y salí con una tiroxina elevadísima y una TSH fuera de rango (cuando tienes tiroides siempre tienes ups and downs). Me había dado 2 meses para hacer una alimentación consciente, meterle al ejercicio y cambiar algunos hábitos", explicó la también modelo.

La conductora compartió que se enfocó más en sí misma, adoptando una alimentación consciente, incorporando ejercicio y ajustando hábitos para mejorar su salud.

Algo muy importante: dejé de estresarme por estupideces y me enfoqué en lo más importante en este mundo para mi: ¡YO! Vanessa Huppenkothen

