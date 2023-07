La Velada del Año 3: Así fue el brutal e intenso careo entre la Rivers mexicana y la Rivers española (Video)

La ceremonia de pesaje de La Velada del Año 3, el evento de box organizado por el streamer Ibai Llanos que se celebra este sábado 1 de julio, fue testigo del álgido momento en el careo entre Samy Rivera, mejor conocida como la Rivers mexicana, y Marina Rivera, la Rivers española.

Ambas se dijeron de todo previo a su pelea de este fin de semana en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, luego de que la Rivers española se quejó del peso para llevar a cabo en combate.

"He tenido que comer y bajar a 55 y tú no te has moldeado a eso", dijo la española, comentario que hizo explotar a la streamer mexicana, quien explotó y respondió "Pues baja de peso, es que, por qué hay queja. Hay que llegar a un punto medio y es el punto medio. No pelees y ya está".

🥊|| Ultimo careo de Rivers MX y Rivers ESP antes de La Velada del Año 3@samyriveratv vs @_riverss_



Peso pactado: 55 Kilos



Rivers MX: 52.600 Kilos

Rivers ESP: 54.500 Kilos#LaVelada3 #LVDA3 pic.twitter.com/MRRm68NAAb — La Velada Del Año 3 (@InfoSTREMS) June 30, 2023

El enojo de la Rivers mexicana no terminó ahí, pues también le llamó llorona a su rival por sus constantes quejas acerca del peso para su esperado choque en La Velada del Año 3.

"Entonces me quedo en 50 y te doy cinco kilos de ventaja. Entonces no vas a querer bajar de peso, o subir o adaptarte. Yo tuve que subir, dejé de llorar y subí, ya está. Llevas llorando cuatro minutos, fuiste la que se quejó de eso", profundizó Samy Rivers.

La Rivers mexicana también explota en Twitter

La molestia de la Rivers mexicana no terminó en la ceremonia de pesaje, pues momentos después en su cuenta de Twitter arremetió contra la streamer española.

"Podría decir muchas cosas, pero me las guardaré, ustedes saben que no es mi estilo. Yo ni estuve involucrada en el acuerdo del peso, me dijeron: “tienes que subir si quieres pelear” y eso hice. Quejarte justo hoy de esto y aparte CONMIGO intentándome hacer quedar mal se me hace un poco raro. Tampoco voy a aguantar a alguien que me levanta la voz y me ataca de la nada. Nadie esta obligado a aceptar pelear, espero disfruten la pelea mañana", fue el mensaje que compartió Samy Rivers.

¿A cuántos rounds es la pelea entre las Rivers?

La esperada pelea entre las Rivers y está pactada a tres rounds con una duración de tres minutos cada uno, tal y como el resto de los combates que habrá en La Velada del Año 3.

Entre cada una de las peleas de box en el evento de box organizado por Ibai Llanos habrá presentaciones musicales con artistas como Ozuna, Quevedo, María Becerra y Estopa.

La Velada del Año 3 en el Estadio del Atlético de Madrid comenzará a las 10:30 horas tiempo del centro de México.

EVG