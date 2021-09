Venezolano que pateó a Lionel Messi ofrece disculpas... ¡pero no al jugador del PSG!

Adrián Martínez, el futbolista que le dio una fuerte patada a Lionel Messi durante el duelo entre Venezuela y Argentina, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, ofreció disculpas por su acción.

Sin embargo, en el mensaje que publicó en sus redes sociales, Martínez no mencionó al jugador del PSG, quien pese a dicha entrada completó los 90 minutos en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Foto: Captura de Twitter

El sorprendente mensaje de Martínez

"Hoy no tengo palabras. Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega. Solo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la afición Vinotinto que nos apoya de corazón. Amo a mi país y asumo mi responsabilidad", fue el mensaje que el seleccionado venezolano escribió en Twitter, en el que no permitió que alguien comentara.

La fuerte falta sobre Messi Cuccittini le valió la expulsión al futbolista del Deportivo La Guaira, quien al minuto 32 dejó a la Vinotinto con un hombre menos en el duelo que la Albiceleste ganó por marcador de 3-1.

Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa anotaron los tantos con los que Argentina cosechó tres unidades más en su camino rumbo a Qatar 2022 en las eliminatorias sudamericanas, en las que marcha en el segundo sitio con 15 puntos, en tanto que Venezuela es última con cuatro.

El próximo domingo 5 de septiembre, la Vinotinto visita Lima para medirse ante Perú, en tanto que la Albiceleste enfrenta a Brasil en Sao Paulo.

EVG