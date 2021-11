VIDEO: Afición protesta y hace portazo por no poder entrar al GP de México de la F1

Alrededor de 15 mil aficionados que asistieron este viernes al Autódromo Hermano Rodríguez no pudieron ingresar a sus asientos para observar las prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), debido a que las gradas no se acabaron de construir.

A lo largo del día, el público de la Fórmula 1 que compró sus boletos para la Grada 2A del Hermanos Rodríguez tuvo que observar las Prácticas 1 y 2 desde un televisor que se colocó en la explanada.

Algunos asistentes lograron colarse a las gradas haciendo el famoso portazo, pero la mayoría de ellos se quedó con las ganas de ver los autos de F1 correr y tomarse algunas fotos desde las gradas.

La versión de las autoridades al respecto

Las autoridades explicaron que si la gente seguía metiéndose no se iban a acabar de construir la gradas, pues era muy riesgoso y se podría desplomar, por lo que les solicitaba que no se metieran más para que mañana ya se puedan colocar en sus lugares, pero si no hacían caso quedaría hasta el domingo, el día de la carrera.

Los ánimos comenzaron a subir de intensidad y sin importar que hubiera niños y mujeres, algunos aficionados le soltaron puñetazos a la seguridad del inmueble.

