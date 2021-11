VIDEO: Así se vivió el candente pesaje entre "Canelo" Álvarez y Caleb Plant

Este sábado, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se medirá ante su similar estadounidense Caleb Plante, en el MGM Grande de Las Vegas, nevada.

En un combate en el que los ánimos se han ido calentando, el vencedor saldrá con la posibilidad de ser el campeón unificado de los supermedianos.

Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, en la que ambos lograron la meta sin ningún inconveniente, de cara a la pelea de este sábado.

En una especie de careo, ambos se dijeron de todo, aunque no llegaron a los golpes, como hace unas semanas, en otro careo, que sí tuvo que ser parado por un conato de bronca.

te puede interesar "Canelo" y el importante consejo que le dio a su hijo, previo a la pelea ante Caleb Plant

"Canelo" se siente bendecido

Durante la ceremonia de pesaje, el boxeador mexicano aseguró que no está nervioso y que se siente bendecido, de cara al combate del fin de semana.

"No tengo que decir nada. Llegó su hora. Lo va a sentir el sábado. Tengo buena sangre en mi. Me siento bendecido y no responsabilidad. Me motiva estar en esta posición más que responsabilidad", dijo "Canelo" en conferencia de prensa.

rmp