VIDEO: Chicharito responde al Tuca de forma épica y hasta le recuerda cuando hablaba de la prensa

Javier "Chicharito" Hernández sigue respondiéndole a todos sus detractores y ahora fuer el turno de Ricardo "Tuca" Ferretti, quien en una transmisión con ESPN señaló que el delantero mexicano lo tiene muy decepcionado.

Como ya es costumbre en la actualidad, muchas de las respuestas se hacen a través de redes sociales y en este caso no fue la excepción, pues Chicharito le contestó al tuco por medio de un video.

En el clip se puede observar a un Javier Hernández sentado en frente de su computadora, grabándose y en un tono serio, pero respetuoso mandándole un mensaje al "Tuca" Ferretti.

“Querido 'Tuca': Qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos, que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno, porque significa que voy creciendo mucho, ya no soy esa persona”, inició el video.

Agradecido en cada etapa de mi vida ❤️ pic.twitter.com/zEnrYFQWJr — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) November 25, 2023

"Chicharito", agradecido con el "Tuca" Ferretti

El "Tuca" en su comentario aseguro que no ve a Hernández en sus cinco sentidos y que está hablando mucho con el corazón, pues el delantero defendió a la Selección Mexicana, tras el duelo ante Honduras.

“Segundo, dijiste que antes era más cabeza y ahora más corazón y tienes la razón y eso me encanta. Tengo sólo una vida y no sé cuándo me vaya de este universo y voy a vivir con el corazón por delante, le guste a quien le guste y a quien no”, continuó.

Por último, le recordó cómo hablaba de la prensa y qué decía de ella, pero que ahora ya también trabaja para ella, reconociendo que no es para tirarle mala vibra, sino que aveces los cambios son buenos.

“Decir que me dirigiste en la Selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella. Los cambios son chingones. Hay que respetar y, cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir, pero mi punto es que hay formas. Igual uno se puede quejar y que hay formas que todo sea más productivo que negativo”, finalizó su video.

daho