Premier League: Avioneta lanza turbio mensaje y lo censuró la transmisión ¿Qué decía? (VIDEO)

Los seguidores del Everton han llevado su descontento con la Premier League a nuevas alturas, literalmente, pues contrataron una avioneta para sobrevolar el Etihad Stadium durante el enfrentamiento entre el Manchester City y el Liverpool.

La pancarta que arrastraba la aeronave proclamaba en letras grandes: "Premier League=corrupción", reflejando la indignación de los 'Toffees' por la sanción de diez puntos impuesta a su equipo por un caso de irregularidad financiera.

La iniciativa fue liderada por el grupo principal de aficionados del Everton, conocido como 1878, el cual compartió fotografías y vídeos del suceso en sus redes sociales, ya que la transmisión oficial del partido optó por omitir estas imágenes.

Además de la protesta aérea, los seguidores blanquiazules han ideado una serie de acciones para expresar su descontento durante el partido contra el Manchester United.

La molestia de los del Goodison Park se fundamenta en la desigualdad en la aplicación de sanciones, pues el Everton sí fue castigado mientras que el Manchester City enfrenta 115 cargos similares.

El club de Liverpool también ha expresado su descontento con la supuesta pasividad de la Premier League frente a las acusaciones contra equipos más sobresalientes de la liga.

Afición del Everton eleva el presupuesto de protestas

Según información planteada por los propios medios, la afición planea repetir este mensaje el domingo durante el enfrentamiento entre el Everton y el Manchester United, en el que se esperan nuevas formas de manifestación.

Entre estas iniciativas se incluyen carteles y pancartas que acusan a la Premier League de corrupción, así como cánticos como "Premier League is corrupt as fuc..." ("La Premier League es jodid... corrupta"), que podrían ser silenciados por Sky Sports, similar a las medidas adoptadas durante la pandemia cuando no había público en los estadios.

Para financiar estas acciones, los aficionados del Everton han recaudado una suma aproximada de 50 mil dólares. Esta sanción de diez puntos es considerada la más severa en la historia de la Premier League, por lo que el equipo de Liverpool espera que sus protestas destaquen las presuntas inconsistencias en el trato a las irregularidades financieras en todo el futbol inglés.

mmt