VIDEO | Chivas es la burla en redes por sus refuerzos mexicanos que no son mexicanos

En redes sociales le está lloviendo con todo a las Chivas, ya que presentaron a dos nuevos refuerzos para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y los aficionados se engancharon con uno de ellos, ya que nació en España.

Los fans de la Liga MX se enfrascaron con el portero Óscar Whalley, uno de los primeros refuerzos del Rebaño Sagrado para el siguiente torneo, quien nació en Zaragoza, España, pero cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a su madre, además de tener nacionalidad británica por su padre.

En las redes sociales, las Chivas compartieron un video con algunas de las primeras palabras de Whalley: "Hola a todos. Muchísimas ganas este reto, de venir a un club tan grande y sobre todo de volver la confianza que el club ha puesto en mí. Tanto yo como mi mamá estamos muy contentos".

¿Alguien sabe de qué parte de México es este acento?🤔 pic.twitter.com/DZ315rjWn3 — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) June 13, 2023

No faltaron las respuestas a la publicación del cuadro rojiblanco: "¿Alguien sabe de qué parte de México es este acento?", fue uno de los cometarios de los aficionados. Las burlas están dirigidas porque Chivas se proclama como el equipo de los mexicanos y en tiempos recientes hasta sus propios fans creen que se roto su identidad.

Además del arquero Óscar Whalley, el Rebaño presentó a Ricardo Marín, delantero de 25 años de edad que llega del Celaya de la extinta Liga de Expansión. En esa liga anotó 10 goles en el Clausura 2023, lo que le valió ser el campeón anotador.

Chivas no quiso a Érick Gutiérrez por una irreal razón

El mediocampista mexicano, Érick Gutiérrez, confesó estar cerca de regresar a las Liga MX, específicamente en el equipo de las Chivas. A pesar de que el “Guti” no pasaba por su mejor momento en el PSV, el Rebaño Sagrado no estaba en condiciones de despreciar a ningún jugador mexicano, mucho menos que haya tenido fogueo en Europa, pero aún así menosprecio al canterano del Pachuca.

El propio Érick confesó que hubo interés, incluso acercamiento, pero explicó que para él las formas son importantes y la persona con la que se comunicó prácticamente desestimó al jugar, haciéndolo reconsiderar su decisión de volver al balompié mexicano.

Érick Gutiérrez Foto: @gutigalaviz / Instagram

“Tuve oportunidad de regresar en Chivas, pero no regresé por unas cosas que no me gustaron. Una persona, que no voy a mencionar, me habló muy raro, me hizo menos, no me gustó eso. Me hizo sentir menos, y yo estaba pasando un momento muy difícil acá y no me gustó. Eso para mí es muy importante, la forma en que te hablan”, reveló el futbolista.

El jugador ha vuelto a ser opción para el Chiverío, sin embargo, esta vez se encuentra en otra forma anímica y planea sumar más minutos en su equipo y convertirse en un futbolista de renombre en su paso por el Viejo Continente.

"Quiero tener un poco más de juego para poder ser más importante y aportar mi talento. Estoy consciente de que no he jugado bastante y cuando me toca no lo he hecho de la mejor manera", dijo el sinaloense.

aar