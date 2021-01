VIDEO: Jugador de Pumas debuta, anota y en entrevista llora tras recordar a su madre

Un debut soñado tuvo Ema Montejano, canterano de Pumas, quien entró de cambio en el primer tiempo del juego ante Mazatlán FC para sustituir a Juan Dinenno y cerró el marcador con una gran anotación y una asistencia.

Los Pumas de la UNAM derrotaron al Mazatlán FC con goleada de 3-0 y con dicho resultado se mantienen invictos en ciudad Universitaria después de casi un año, pues su última derrota en CU fue ante el Morelia en febrero de 2020.

Ema Montejano ingresó al terreno de juego al minuto 19 en sustitución de Juan Dinenno, quien tuvo que salir por una lesión muscular. Tiene detrás de él un proceso de 171 partidos en fuerzas básicas (Sub20, Sub17, Sub15 y Sub13) y 54 goles. Jugó tres partidos en Pumas Tabasco y marcó una anotación.

te puede interesar PUMAS: Tras las bajas, los universitarios van por esta estrella del extranjero

En entrevista con TUDN, el delantero lució muy emocionado, pero al ser cuestionado de a quién le dedicaba la anotación recordó a su madre y la voz se le comenzó a cortar.

"Quería demostrar que estoy listo para jugaren Primera División. Le quiero agradecer a mis compañeros, familia y a mi mamá que me ve desde el cielo por todo el apoyo. Abrazaría a mi madre y como ella me decía siempre, 'si me caigo, me levanto'. Con la fuerza de Dios y yo sé que él me mando ese ángel desde el cielo para que me dé mucha fuerza", comentó el jugador.

Actualmente Pumas no cuenta con un delantero centro que no sea Juan Dinenno y Ema Montejano, por lo que el futbolista de 19 años señaló que la gente confíe en la cantera y que estén tranquilos, pues ellos siempre darán la cara por el equipo.