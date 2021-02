VIDEO: Estrella de la UFC sufre herida en la cabeza tras arrojarse a un lago congelado

El georgiano Merab Dvalishvili, una de las estrellas de la UFC, tuvo que ser hospitalizado después de arrojarse de cabeza hacia un lago congelado.

La estrella de la UFC, entrenaba vestido solamente con el pantalón de pelea. Después quiso nadar en el lago y se lanzó sin contemplar el grosor del hielo, lo que le provocó una herida en la cabeza.

"Pensé que era un gran día para entrenar y correr por el parque. Vi la laguna y pensé que sólo era agua con algo de nueve encima pero terminó siendo hielo y ramas de árboles. Apenas me metí al lago sentí mi piel desprendiéndose pero no hubo nada más doloroso como cuando volvieron a engancharme la piel en el hospital. Ahora me siento mejor", escribió Merab Dvalishvili en sus redes sociales en alusión al peculiar momento.

Merab Dvalishvili, quien se sometió a una pequeña cirugía para curar la herida en la cabeza, reconoció que no fue la mejor idea lanzarse a un lago congelado, aunque tomó el hecho con humor.

"Ayer me equivoqué y salté en el agua congelada. No debí haber saltado, pero yo estuve en ese mismo lugar el día anterior al accidente y el lago no estaba congelado, era sólo agua con nieve. Me equivoqué y espero que todos se hayan divertido", comentó el peleador de la UFC.

Luego de contagiarse de COVID-19, Merab Dvalishvili ya no pudo pelear este sábado 6 de febrero frente a Cody Stahmann. Aunque ya está recuperado, se desconoce cuándo volverá a la actividad.

🤣 Merab Dvalishvili with possibly the weirdest injury in MMA history...



Imagine busting your head open by diving into a frozen lake!



Glad you’re all good @MerabDvalishvil! pic.twitter.com/41ZcPj9aB8 — The Fight Bubble (@thefightbubble) February 5, 2021

EVG