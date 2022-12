VIDEO: Gerardo Martino llega a México tras el fracaso en el Mundial Qatar 2022 y es encarado por la afición; "viniste a robar"

La afición quedó muy molesta con Gerardo Martino tras el fracaso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que a la llegada del estratega a la CDMX fue encarado por aficionados que lo insultaron y le reclamaron por la actuación del Tricolor en tierras árabes.

"Nada más viniste a robar "Tata", fue lo único que viniste a hacer. El ratero más grande de todos. Te aferraste con Funes Mori (sobre no llevar a Javier Hernández)", fueron algunos de los comentarios que algunos aficionados de México le hicieron al ahora exentrenador nacional.

Los señalamientos iban encaminados para el mal resultado que se trajo del Mundial Qatar 2022, pero se mezclaron con insultos, ya que se escucha en el video (compartido por el reportero de TUDN Alan Lara) un "chin** tu madre Tata".

De las criticas más constantes fue la no convocatoria de el delantero del Galaxy de la MLS "Chicharito" Hernández, quien quedó fuera desde hace meses de la Selección Mexicana por un tema extracancha.

Scoponi agrede a fan a la llegada del "Tata" a México

La llegada de Gerardo Martino y su cuerpo técnico a la Ciudad de México estuvo llena de reclamos e insultos por parte de aficionados que se percataron de su presencia en el aeropuerto. Uno de los fans insinuó que el mal desempeño del Tricolor en el Mundial Qatar 2022 fue por no llevar al "Chicharito".

“Da la cara, "Tata". Estas son las consecuencias por no llevar a 'Chicharito'”, comentó uno de los aficionados en forma de reclamo al ahora exentrenador de la Selección Mexicana, quien estuvo callado pese a los señalamientos. Sin embargo, un de los integrantes de su cuerpo técnico salió a defenderlo de los comentarios de los fans.

Y mientras tanto, Scoponi, pendejeando a uno de los aficionados que se encontraron al Tata Martino en su llegada. Exageró el chavo con lo de ser golpeado, pero Scoponi no puede hacer eso después del papelón que hicieron en Qatar. pic.twitter.com/TF5X4vujJk — Kery (@KeryNews) December 4, 2022

"Tanto que se te dijo, basura", "Por no llamar al 'Chicharo' ahí están las consecuencias", se escucha que comentan aficionados en un video, a lo que Norberto Scoponi responde: "No digas boludeces", al mismo tiempo que le da golpecitos con la mano abierta a una persona.

El sujeto se sintió agredido y dijo: "Ah, me estás golpeando, vean me está golpeando, graben, me está golpeando". "Sí, te estoy golpeando", responde Scoponi, miembro del cuerpo técnico del "Tata" Martino y añadió: "No te pongas a llorar, pavote". El video fue originalmente compartido por Gerardo Fabián, reportero de Deportes W Radio.

