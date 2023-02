VIDEO: Jugador de rugby es sorprendido teniendo relaciones en plena calle

En redes sociales circula un video bastante comprometedor del jugador de rugby Joe Westerman, quien milita en el Castleford Tigers, ya que fue captado manteniendo relaciones en plena calle.

El metraje del jugador de 33 años ya le trajo consecuencias, pues los Tigers de Castleford ya están manejando el asunto a nivel interno, así lo dejaron ver en un comunicado.

Joe westerman Knee video – Joe westerman Leaked video – Joe westerman leaks video trending on twitter ⤵️⤵️https://t.co/Z9BkxxgsZh pic.twitter.com/5UcnKgJLlM — Adanu Chetocho (@AdanuChetocho) February 13, 2023

Club statement: Joe Westerman — Castleford Tigers (@CTRLFC) February 13, 2023

"Castleford Tigers está al tanto de un video que involucra a un jugador que circuló en las redes sociales ayer por la tarde. Este problema se está tratando internamente y el club no hará más comentarios en este momento", informó el club con palabras recogidas por el diario Mirror.

Sin embargo, el problema más grande de Joe Westerman es con su esposa, pues confirmó en Twitter que la mujer del video no es ella. "¿Puedo dejar esto muy claro que no soy yo? ¡Tenemos tres hijos, uno de los cuales tiene casi 15 años y no necesita ver cosas como esta en las redes sociales!", aseguró.

