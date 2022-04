VIDEO: Jugadores del Atlético y el Manchester City pelean en los vestidores

Los ánimos terminaron muy encendidos entre los jugadores del Atlético de Madrid y el Manchester City en el Estadio Wanda Metropolitano, donde los ingleses consiguieron un 0-0 para clasificar a las semifinales de la Champions League.

Futbolistas de ambas escuadras tuvieron una pelea en el túnel camino a los vestidores al comenzar a gritarse, empujarse y lanzarse algunos objetivos, lo que derivó en la intervención de la policía.

Hubo incidentes en el tunel del Wanda Metropolitano, entre los planteles del Atlético Madrid y del Manchester City.



Las autoridades llevaron a los integrantes de los Citizens a sus vestidores. El montenegrino Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, fue uno de los protagonistas del pleito en el túnel del Wanda Metropolitano.

"No lo vi. Me quedé con los futbolistas aplaudiendo a la gente, recibiendo el apoyo del público, saludando a los chicos en el campo y cuando subí la escalera no había nadie", respondió Diego Simeone, entrenador de los colchoneros, al ser cuestionado de la pelea posterior al juego.

¿Cuándo son las semifinales de la Champions League?

Luego de haber eliminado al Atlético de Madrid por global de 1-0, el Manchester City accedió a las semifinales de la Champions League, fase en la que se verá las caras con el máximo ganador de la justa, el Real Madrid.

La otra serie de semifinales de la competencia es Liverpool vs Villarreal. Los encuentros de ida están programados para efectuarse el 26 y 27 de abril, mientras que los de vuelta serán el 3 y 4 de mayo.

