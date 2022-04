VIDEO: "Loco" Arreola, peleador de MMA, golpea a sujeto que grafiteó su carro

Ricardo "Loco" Arreola, peleador de MMA (artes marciales mixtas), agarró a golpes a un sujeto que grafiteó su automóvil mientras él se encontraba adentro del vehículo.

En un video que se hizo viral en redes sociales se observa el el carro del "Loco" cuando el grafitero se acerca y comienza a rayar su vidrio lateral y un espejo, sin saber que el peleador estaba en su auto. El hecho ocurrió en Monterrey, Nuevo León.

Al percatarse de lo ocurrido, el "Loco" Arreola salió de su vehículo y se le fue encima al hombre en cuestión, quien intentó escapar, pero no pudo y se llevó algunos golpes. Eso no fue todo, pues el peleador de MMA lo obligó a que limpiara su coche.

"Límpialo bien, no ma... ¿Por qué haces eso? ¿O sea, te ca... mi carro o qué?", le preguntó Arreola al grafitero mientras limpiaba el vehículo.

te puede interesar MMA: Encuentran muerto a luchador que tenía casi dos años desaparecido

Arreola ya había pasado por una situación similar

Sin dar más detalles, el "Loco" Arreola comentó que no es la primera ocasión que le sucede una situación de este tipo, aunado a que reconoció que su reacción no fue la mejor.

"Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido, el vato andaba bien loco y se le hizo fácil", mencionó.

"Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando… creo que no fue la solución más correcta", concluyó el peleador de artes marciales mixtas.

EVG