VIDEO: ¡Ridículo! María León se equivoca al interpretar el Himno Nacional de México en las Grandes Ligas; ya ofreció disculpas

La intérprete mexicana María León se encargó de interpretar el Himno Nacional en el Juego 2 de las Grandes Ligas, en la Ciudad de México, entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco.

La cantante mexicana cometió un terrible error al entonar el himno y no fue perdonado por los asistentes que de inmediato comenzaron a abuchearla y se hizo viral rápidamente en redes sociales.

La originaria de Jalisco se equivocó en una de las estrofas y así como en diversas ocasiones se les ha cuestionado a los artistas que comento un error igual, ella no fue perdonada.

“Ciña, oh, patria tus sienes de oliva de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, un solado de Dios escribió”, en lugar de “Ciña, oh, patria tus sienes de oliva de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió”.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional", 💥 dice María León @Sargentoleon / -todos hemos tenido malos momentos y nos hemos equivocado-. #NiHablar pic.twitter.com/X4WrYKmcBz — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) April 30, 2023

María León ofrece disculpas

Minutos más tardes de su erro, María León ofreció disculpas en sus redes sociales y aseguró que no ha excusas para defender lo que hizo.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", se puede leer.

Su ejército la apoyó en los comentarios sucesivos y le agradecieron su honestidad y temple para no derrumbarse en ese momento. La sugerencia más votada es que para este tipo de eventos, los cantantes puedan llevar un hoja con la letra, pues los nervios podrían ser más grandes que la memoria.