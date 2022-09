María León hace atrevido baile de Pole Dance y su perrita le roba el show (VIDEO)

La cantante María León sorprendió con una atrevida rutina de Pole Dance, sin embargo, la artista tuvo una espectadora inesperada que interrumpió todo el baile.

A través de su cuenta de Instagram, María León publicó un video en el que baila al ritmo de la canción “La Bachata” de Manuel Turizo. La cantante sorprendió a sus seguidores con un atuendo en color negro y sus sensuales movimientos alrededor del tubo.

Cuando de repente se asoma en el video una cabecita peluda de su perrita Mikaela, quien parece que es la fan número uno de María León, pues no paró de mirar la rutina de la cantante hasta que hubo un momento en que la artista baja y queda sentada en el aire, entonces la lomita aprovechó para lanzarse contra la intérprete para que la cargara y la abrazara.

María León interrumpe su baile para mimar a su perrita y besarla. Este video lo compartió la cantante para conmemorar que tiene ocho años de haber adoptado a Mikaela.

“Hace 8 años llegó esta bolita de pelos a mi vida, llegó a darme un hogar y una familia lejos de los míos y de casa. Su compañía y amor incondicional no se lo voy a poder pagar nunca, no hay mimos, caricias ni salidas al bosque que compensen todas las veces que me ha llenado de alegría y me ha rescatado de la tristeza”, escribió la cantante en la publicación de redes.

Perrita de María León conquista a los usuarios

Tras la difusión del video, los fans de María León no dejaron de destacar lo tierna que se veía Mikaela observando a su dueña bailando.

“El mejor espectador”, “Mikaela, me muero de amor”, “Mika quiere que le enseñes”, “¡Qué perrísima mi amiga!… y no, esta vez no hablo de ti bailando toda sensual y hermosa, sino de esa peludita de Mika”, fueron algunos de los comentarios de los fans de María León.