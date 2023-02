VIDEO: Mariana Echeverría anuncia en redes sociales que perdió el bebé que esperaba con Óscar Jiménez, portero del América

La actriz Mariana Echeverría anunció en una transmisión en vivo uno de los momentos más tristes de su vida, ya que perdió al bebé que esperaba con Óscar Jiménez, portero del América.

Echeverría, de 38 años, esperaba a su segundo bebé, sin embargo, tan solo con seis semanas de gestación el doctor le informó que había sufrido un microaborto, por lo que tuvo que recurrir a su familia (Óscar y su hijo Lucca) para recuperar ánimo.

"Siempre me ha gustado estar cerca de la gente que me sigue en redes sociales. Me gusta compartirles las cosas buenas, mis proyectos, mis triunfos, mis logros, mis alegrías, pero también les he compartido parte de mi vida con momentos tristes, difíciles, y el día de hoy es uno de esos. Con el paso de la vida, aprendí a convertirlos en fortaleza y tomar lo bueno que me puede dejar, sin preguntarme el '¿por qué a mí?'", contó la integrante del programa Me Caigo de Risa.

"Lloré, me asusté, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abrace aún más a mi Lucca y a Óscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada, a intentarlo otra vez. Sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento. Ánimo a todas las que han pasado por una situación así, no es fácil. Déjense querer, déjense apapachar, cuéntenlo con la gente que más quieran para sacar ese dolorcito que nos provoca y, sobre todo, NUNCA SE CULPEN. Gracias por todo su amor", terminó la actriz con su mensaje.

Óscar Jiménez, portero del América, lucha por la titularidad

Óscar Jiménez lucha por mantener la titularidad del América, pues aunque lo ha hecho bien en las primeras fechas del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, cualquier error lo podría mandar la banca, pues la presión de las Águilas es inmensa.

Jiménez fue suplente todo el tiempo que Memo Ochoa estuvo en el arco de Coapa, y si se equivoca su lugar lo podría tomar el joven arquero mexicano Luis Ángel Malagón, quien llegó este semestre al América directamente del Necaxa.

