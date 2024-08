VIDEO: Mexicanos bailan el “Payaso de Rodeo” en plaza de París

En una alegre jornada durante los Juegos Olímpicos de París 2024, un grupo de mexicanos ha captado la atención mundial al bailar el popular "Payaso de Rodeo" en una de las plazas más icónicas de la ciudad: la plaza de la Bastilla.

El video, que se volvió viral en redes sociales, muestra a un animado grupo de turistas, al ritmo del pegajoso tema de Caballo Dorado, que contagia con su entusiasmo y alegría a los transeúntes que pasan por el lugar.

Este momento de celebración no solo ha destacado la cultura mexicana (con ropa tradicional y colorida, sombreros , playeras y máscaras, entre otras cosas), sino que también ha servido para unir a personas de diferentes nacionalidades en un divertido espectáculo improvisado.

El video fue publicado en Instagram por la cuenta de “Yair El Travieso”, personaje se hizo popular en las redes sociales por asistir al Mundial de Qatar 2022, con una mochila con bocina integrada, como las que utilizan los vendedores ambulantes (conocidos popularmente como “vagoneros”), para recorrer las calles con la música mexicana a todo volumen y sonidos populares como el de “Fierros viejos que vendan”

¿Quién es el personaje de la bocina?

Yair reside en Santa Ana, California y se dedica a vender productos mexicanos en Estados Unidos, como sombreros de mariachi, sombreros, playeras y otros artículos que comercializa en la cajuela de su automóvil.

“Siempre viajo por el mundo con mi bocina. He ido a Brasil a Rusia, Colombia, Miami, Estados Unidos, todo México. La idea empezó porque en Rusia yo traía bocinas chiquitas y después la gente me fue pidiendo más volumen y esto fue lo más grande que he encontrado en los últimos años”, relató en una entrevista.

Sin duda, este video es un recordatorio de cómo el deporte y la cultura pueden fusionarse para crear momentos memorables, añadiendo una capa extra de color y alegría a los Juegos Olímpicos de París 2024.