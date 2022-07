VIDEO: Resumen de la pelea de Israel Adesanya vs Jared Cannonier, UFC 276

En la pelea estelar del UFC 276, el nigeriano Israel Adesanya derrotó al estadounidense Jared Cannonier por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para así retener el campeonato mundial de peso medio.

En el primer round, Adesanya tomó el control control, pese a lo cual Cannonier no se dejó caer cuando fue atacado por el africano, que en el segundo asaltó le hizo un piquete en los ojos al norteamericano.

Cannonier lució más suelto y agresivo en el tercer round, lo cual le funcionó ante un Adesanya que optó por mantener a raya a su contrincante.

Aunque recibió golpes importantes, Adesanya salió avante en el cuarto round. En el quinto y último asalto, el africano hizo uso de jabs cortos para romper de manera constante la defensa de Cannonier, a quien terminó venciendo por decisión unánime.

Así llegaron Adesanya y Cannonier a UFC 276

Adesanya se presentó al combate de este sábado con una foja de 22 peleas ganadas y sólo una derrota en su carrera, para un 68 por ciento de victorias por la vía del nocaut.

No sólo "The Last Stylebender" aseguraba emociones, pues Cannonier llegó con el 67 por ciento de peleas ganadas por la vía rápida y su marca de 15-5 presuponía una contienda explosiva.

Volkanovksi retiene campeonato de peso pluma

Por su parte, el australiano Alexander Volkanovski derrotó al estadounidense Max Holloway en un combate pactado a cinco rounds por decisión unánime.

En el segundo asalto, Volkanovski conectó en seco la ceja izquierda de Holloway, provocándole un corte profundo por el cual sangró el resto de la pelea en la que el australiano salió airoso para retener el campeonato de peso pluma.

