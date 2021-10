Jiménez vuelve a hacer gol con el Tri después de un año

La Selección Mexicana sigue sin demostrar su poderío en la Concacaf y, a pesar de que se mantiene como líder del octagonal final con 14 unidades, su accionar deja muchas dudas.

El Tricolor derrotó a El Salvador en el Cuscatlán con una anotación de Héctor Moreno al minuto 30 y otra de Raúl Jiménez al 92’, quien volvió a marcar con los verdes después de un año, pues su última anotación fue el pasado 7 de octubre de 2020 en un duelo ante Holanda.

México era amplio favorito y dueño de la redonda, pero, a pesar de su favoritismo, jamás pudo volver a hacer daño, agregando que los jugadores salvadoreños se encargaron de patear en la mayor cantidad de jugadas a los aztecas.

El primer tiempo terminó con el balón en el medio campo y para la parte complementaria El Salvador se quedó con un hombre menos, ya que Mario Jacobo Segovia fue expulsado al 48’.

Cuando parecía que los dirigidos por Gerardo Martino podían ir por una goleada y así salir de una cancha tan complicada con un saldo favorable y si en algún momento necesitaban la diferencia de goles, también les pudo ayudar.

Hirving Lozano fue el jugador más activo de la Selección Mexicana, pero también se mostró cauteloso a la hora de ir por la pelota, pues con las acciones que ejecutaban los centroamericanos podrían arriesgarlo a una lesión.

El Tata comenzó a realizar los cambios, pero tampoco le funcionaron como él hubiera querido, pues al final también se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Néstor Araujo al minuto 67, quien le soltó un manotazo a un rival en el medio campo.

En otros partidos, Costa Rica abrió el marcador apenas en el primer minuto, pero Estados Unidos supo remontar para imponerse por 2-1.

Keysher Fuller anotó el tanto de vestidor, al aprovechar un estupendo centro de Ronald Matarrita y vencer al arquero Zack Steffen con un potente derechazo dentro del área.

Sergiño Dest igualó a los 25’ con un golazo. El lateral del Barcelona controló un balón en las inmediaciones del área y descargó un zurdazo combado que se anidó en el ángulo del arco defendido por Keylor Navas, quien debió abandonar el encuentro durante el descanso, debido a una dolencia en el aductor derecho.

Tim Weah logró su segunda diana en partidos internacionales, a los 66 minutos, para dar el triunfo a Estados Unidos, que llegó a 11 puntos.

Panamá tomó la ventaja antes de que un autogol representara el principio de la debacle, una goleada de 4-1 en su visita a Canadá, que lo desplazó del último puesto de clasificación directa al Mundial.

Con estos resultados, México se mantiene como líder general, seguido de Estados Unidos y Canadá, sus próximos rivales en la eliminatoria mundialista.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México continuará su camino por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando se midan a Estados Unidos el próximo 12 de noviembre, en Cincinnati.

FIFA insiste que los Mundiales se lleven cada 2 años

El dilema para que se jueguen los Mundiales de Futbol cada dos años sigue en boca de los protagonistas y en esta ocasión el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo la comparación entre la justa veraniega y un Super Bowl de la NFL.

“El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no un Mundial cada dos años? Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero nuestros estudios aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría a su calidad y reputación. La reputación de un evento depende de la calidad, no de la frecuencia. Cada año hay un Super Bowl, Wimbledon o la Champions y todos están emocionados y esperando”, comentó el directivo.

Desde hace varios meses, Infantino tiene la idea de que los mundiales se hagan cada dos años, pero hay algunas federaciones que se niegan y también diversos futbolistas se han manifestado al afirmar que sólo piensan en el dinero y no en la salud del jugador.

“Ya hemos decidido que habrá 48 selecciones a partir de 2026. Si se llevará a cabo cada dos o cuatro años, está en fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico debería celebrarse con más frecuencia”, añadió.

En los siguientes meses visitará más federaciones.