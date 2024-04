VIDEO de Shocker hablando un perfecto inglés sale a la luz y recuerdan su historia como Marine estadounidense

Shocker ha estado en el ojo público desde su polémica en un hotel en Oaxaca y su posterior ingreso a la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, pero ahora se habla del luchador porque salió a la luz un video en donde se le ve hablando en un perfecto inglés.

El apodado 1000% guapo, quien se retiró oficialmente de los cuadriláteros en 2023, sorprendió a muchos aficionados por su excelente pronunciación y facilidad para desenvolverse en inglés. El video es un extracto de una entrevista que Shocker hizo en un viaje a Estados Unidos.

"Hola a todos, soy Shocker, un luchador mexicano, trabajo para el CMLL y es mi primera vez en Nueva York. Espero que me vaya bien, muy feliz, muy emocionado, un poco nervioso", empieza el luchador, quien habla inglés pues vivió por un tiempo en California.

Fue el pasado viernes 12 de abril cuando Shocker fue internado en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez. Gisela Jiménez, esposa del exluchador, comentó que el gladiador tenía dudas de ingresar al lugar, pero que finalmente aceptó.

"Me hice luchador porque mi papá era luchador y cuando lo veía quería ser como él. Nos mudamos a Los Ángeles y empecé a hacer lucha amateur, lo hice por 10 años, Después empecé a ver lucha libre en Galavisión y decidí que quería ser luchador", explica el luchador en el video.

Shocker empezó a entrenar en Guadalajara con el Diablo Velasco y con Flash, que fue quien le enseñó todo sobre la lucha libre, además que su padre siempre estuvo al pendiente.

"Mi primera lucha fue la más dura, recuerdo que antes de entrar al ring un tipo me pateó muy duro que me puso abajo de una de las sillas de enfrente, pero cuando me levanté, regreso al ring y me volvió a patear. Todos me dieron una golpiza ese día, pero amo luchar tanto que decidí quedarme en el negocio", termina el video que circula en redes.

Shocker estuvo en la Marina de Estados Unidos

Antes de ingresar como profesional a la lucha libre, Shocker estuvo enrolado al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC), experiencia que recordó en una entrevista con el comediante Sergio Mejorado.

“Me voy a los 12-13 a vivir a Estados Unidos, por eso hablo inglés. Allá estudié la High school, estuve en los Marines. Todos nos fuimos para allá, mi papá, mi mamá, mis hermanos", recuerda Shocker.

"Fue difícil, pero empecé a entrenar lucha olímpica, sobresalí bastante, de ahí me fue a los US Marines, traté de luchar, no pude, deserté, dejé el ejercito americano, egresé a México, empecé a entrenar, empecé a luchar", agrega.

"Fui a Newark, California. No cumplía todavía los 18 años, pero me inscribo a los Marines y me voy a San Diego. Estuve más de un año, pero deserté porque mis papás se vinieron a vivir a México y estaba descontentó porque quería luchar para los marines y ser olímpico, quería ir a los olimpiadas", comenta.

