Latin Lover le mintió a Shocker para ingresarlo a un centro de rehabilitación y ahora tiene miedo (VIDEO)

El reconocido ex luchador Shocker ha vuelto a estar en el ojo del huracán en días recientes debido a su batalla contra las adicciones. Después de alarmar a sus seres queridos, se vio obligado a ingresar al centro de rehabilitación "Baja del Sol", respaldado por la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

Convencer a Shocker de aceptar ayuda profesional no fue una tarea sencilla, ya que al principio se negaba a hablar con cualquier persona. Fue Latin Lover, otro ex luchador y amigo, quien desarrolló la estrategia adecuada para acercarse al ex miembro de "Los Guapos", revelando los detalles de este plan en su podcast "El Blog de la Lucha".

“Le mando un audio donde le digo: ‘Señora, fíjese que la estoy molestando porque hay un promotor, un empresario de Culiacán... que está interesado en llevar a Shocker a una firma de autógrafos, una firma de una hora y solo hay 15 mil pesos’. Le mandé ese audio, lo preparamos, este audio se lo muestra a Shocker, fue la única forma en la que aceptaron hablar conmigo”, dijo el romper corazones, pero también reconoció que tiene miedo que Shocker se enoje con él por mentirle.

¿Cómo fue la idea de Latin Lover?

Latin Lover ideó un plan ingenioso para llevar a Shocker al centro de rehabilitación, involucrando a la pareja y madre de su ex colega como cómplices. Crearon una firma de autógrafos pagada en Culiacán como pretexto para trasladar al luchador tapatío a la clínica. El mensaje falso fue entregado a Shocker por su esposa Gisela.

Al ser consciente de la difícil situación económica de Shocker, Latin Lover utilizó el factor financiero para persuadirlo. Cubrió todos los gastos del viaje desde la "perla tapatía" hasta la clínica. Además, el ex luchador regiomontano se aseguró de que todo estuviera coordinado, incluso acordó previamente con un médico de "Baja del Sol" la recepción del luchador en el lugar.

Un grupo de cinco personas recibió a Shocker en el aeropuerto de Culiacán para el traslado final, asegurándose de que todo se llevara a cabo sin levantar sospechas. El ingreso a la clínica se gestionó a través de la casa de Julio César Chávez, garantizando la discreción y el cuidado necesario para el ex luchador en su proceso de rehabilitación.

Shocker decidió ayudarse gracias a su familia

Shocker manifestó a los profesionales de la clínica que, si era el deseo de su familia que permaneciera allí, él aceptaba quedarse, evitando así cualquier acto de agresión.

Una vez que el ex luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se percató de su ubicación y de que no estaba en compañía de su familia, reaccionó de manera calmada y aceptó de manera voluntaria recibir la ayuda necesaria para superar sus problemas.

Esta actitud receptiva es un paso significativo en su camino hacia la recuperación y demuestra su disposición para enfrentar sus adicciones con determinación y valentía.

