Shocker ingresa a clínica de rehabilitación de Julio César Chávez; ¿Cuánto tiempo estará internado?

El exluchador Shocker aceptó la ayuda del exboxeador Julio César Chávez y ya se encuentra internado en la clínica de rehabilitación de la leyenda del box nacional.

Gisela Jiménez, esposa del "1000% guapo", le agradeció al expugilista la ayuda ofrecida y reconoció que el gladiador estaba indeciso en tomar una decisión.

"Primero decía que sí, después que no, y al final aceptó. Dependimos de la ayuda de muchas personas, entre ellas quiero agradecerle al señor Julio César Chávez por habernos brindado ese gran apoyo, el haberle brindado la mano", comentó la pareja de Shocker en entrevista para el programa 'De Primera Mano'.

Gisela Jiménez también le dio las gracias a Latin Lover por haber sido el patrocinador de los pasajes que los ayudó que se trasladaran a Culiacán, Sinaloa, al tiempo que también mostró su gratitud hacia el conductor Gustavo Adolfo Infante "que nos ha apoyado con los estudios, con los análisis que le van a hacer".

El pasado 3 de abril, Shocker fue detenido en un hotel de Oaxaca por causar disturbios y fue sacado en bóxers por elementos de la policía estatal.

¿Cuánto tiempo estará Shocker en rehabilitación?

Gisela Jiménez comentó que de entrada será por lo menos medio año el tiempo que Shocker estará internado en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez.

"Este sábado tengo la cita con la psicóloga, posteriormente con todas las personas que van a trabajar con él. De entrada el lapso es un poquito grande, que es alrededor de seis meses o lo que dependa de los especialistas", indicó.

"No estaba como que muy convencido, pero al final dijo 'me quedo', no le quedaba de otra, sabe que está mal y algún día lo tiene que aceptar", agregó acerca de la actitud de Shocker previo a ingresar al lugar.

El problema en la mandíbula de Shocker

Otro tema que abordó la esposa de Shocker fue el problema que tiene el exluchador en la mandíbula. Sin embargo, dejó en claro que para que pueda ser operado tiene que estar libre de cualquier sustancia.

"Sí necesitamos que esté curado o libre de alguna sustancia para poder ingresar al quirófano", mencionó Gisela Jiménez.

En un combate contra Diamante Azul en el 2017 se desfiguró el rostro de Shocker. "Le tiré un antebrazo, se agachó, siguió corriendo y cuando iba volteando me pegó. Lo que en realidad pasó es que me puse implantes y me debilitaron la mandíbula, yo no era candidato por el deporte que practico, que a pesar de que la gente piensa que no, sí nos pegamos de verdad", dijo en una plática con Adela Micha.

EVG