Chivas | Marco Fabián recuerda insólito favor que le pidió Jorge Vergara en una conferencia de prensa

El futbolista mexicano Marco Fabián recordó una inédita experiencia que tuvo en una conferencia de prensa durante su primera etapa con las Chivas en el 2013, un año que fue complicado para el tapatío, quien era víctima de abucheos de parte de la afición rojiblanca.

En aquella época, Jorge Vergara era el dueño del Guadalajara y le dio la orden al jugador de leer ante los medios una carta en la que le pedía a los seguidores del equipo que no lo abuchearan.

"Llegamos a entrenar un lunes y llega la jefa de prensa. Yo estaba chavito, tenía 21 o 22 años. Todavía no tomaba muchas decisiones que yo pudiera, no era un jugador experimentado. Me dice 'Tienes que leer esta carta' y me da la carta ya escrita. Y pues no era tonto, la leí y le dije 'Oye, hasta a mi me dio risa, ¿Cómo voy a salir a la cámara a leer esto? Se va a reír la gente'", comentó Marco Fabián en plática con el canal allglorygaming.

El actual futbolista del Empire Strykers de la Major Arena Soccer League de futbol rápido señaló que la jefa de prensa de Chivas le dijo que era una orden de Jorge Vergara, por lo que no tuvo opción más que leer esa carta.

"Estaba chavito y no quería hacer las cosas mal. Me sentí obligado, que si no quería tener problemas con la directiva que lo leyera, que era algo que ya tenían autorizado, la habían visto y la tenía que leer", ahondó Marco Fabián. En aquel momento, los tapatíos eran dirigidos por Juan Carlos Ortega.

¿Qué decía aquella carta de Marco Fabián?

Marco Fabián salió acompañado de sus compañeros de Chivas para leer la misiva que le redactaron, en la cual reconoció sus errores y pidió a la afición del club que dejara los abucheos a un lado.

"En presencia de mis compañeros, cuerpo técnico, de mi equipo, hablaré como ser humano. En mi vida he tomado malas decisiones y he cometido errores, quizás por la edad, por los malos momentos, por las malas amistades y no es justificación por todo lo que he vivido, porque ahora estoy viendo reflejadas las consecuencias de mis actos. Por eso hoy quiero poner un alto a todo eso", comenzó la carta.

Más adelante, Marco Fabián se comprometió a convertirse en un jugador determinante para el Guadalajara y le pidió a los seguidores rojiblancos que confiaran en él, al tiempo de agradecer el respaldo de Jorge Vergara.

"Voy a ser el gran jugador que todos esperan de mi, sólo le pido a la afición que me brinde su apoyo y confianza. Ahora más que nunca tenemos que unir fuerzas para llegar a la meta, que es devolverle a la afición la fe en este gran equipo. No quiero sus abucheos, lastiman y desconcentran. Agradezco nuevamente a mis compañeros por el apoyo, al cuerpo técnico, a Jorge Vergara por su confianza, a la institución y por último a mi gran respaldo que es mi familia y mi novia", agregó el jugador surgido del Rebaño Sagrado.

Las estadísticas de Marco Fabián con Chivas

Marco Fabián debutó como futbolista profesional con las Chivas el 10 de noviembre del 2007 en un partido de la Liga MX contra los Jaguares de Chiapas.

La primera etapa del campeón olímpico en Londres 2012 con el conjunto tapatío terminó a finales del 2013, cuando se unió a las filas del Cruz Azul, donde solamente estuvo un año.

Marco Fabián regresó a Chivas en el 2015 para tener una segunda etapa con el club, misma que solamente fue en dicho año. Juntando sus dos etapas con el Rebaño, el mediocampista registró 58 goles y 36 asistencias en 234 compromisos.

En cuanto a títulos con el Chiverío, el dos veces mundialista con el Tricolor ganó una Interliga (2009) y una Copa MX (Apertura 2015).

