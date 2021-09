Latin Lover está infectado de COVID: "Nos vemos pronto... si Dios quiere"

Latin Lover tendrá que poner en pausa su vida fitness, pues el actor y exluchador anunció que dio positivo al COVID con un mensaje lleno de nostalgia y sentimientos agridulces.

Fue a través de su Instagram que Latin Lover, cuyo nombre real es Víctor Reséndiz, dio la noticia, junto a una fotografía en la que aparece posando derrotado en el gimnasio.

“Sin darle tantas vueltas a esto, les informo que di positivo a COVID. Por tal motivo estaré aislado un tiempo en casa, ¡ojalá y no me pegue más fuerte de lo que hasta ahora me ha pegado!”, señaló Latin Lover.

Asimismo, el actor de “Roma” dijo que espera que tanto sus familiares como todas las personas que han convivido recientemente con él estén libres del virus, e hizo un llamado a su deidad para que lo proteja.

“Dios quiera que mi familia esté bien y las personas con las que he convivido también. Tengo fe en que voy a salir adelante siempre de la mano de Dios”, expresó.

“El hombre que se levanta es aún más fuerte que el que nunca ha caído. Sin más que decirles, les mandó un abrazo y pasen un excelente fin de semana. Nos vemos pronto si Dios quiere”, finalizó Latin Lover.