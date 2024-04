"Tengo la fortuna de que a mucha gente le gusta mi estilo a pesar de que soy rudo": Virus

Virus es uno de los luchadores con más recursos técnicos actualmente dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). A pesar de pertenecer a los rudos, el originario de la Ciudad de México es uno de los gladiadores preferidos de la afición.

'El Pequeño Maestro' cree que su popularidad entre el público se debe a que se percató de que cada llave que hacía era del agrado de la gente y su principal objetivo es complacer a todos los fans.

"He tenido la fortuna de que a pesar de ser rudo a mucha gente le gusta mi estilo. Yo no era de tantas llaves, pero sobre el transcurso de las luchas yo hacía una llave y sentía que les gustaba más, y poco a poco he ido metiendo más llaves. Me daba cuenta de que a veces la gente estaba más a la expectativa de qué llave iba a hacer y la verdad me resultaba muy bien, porque a la hora de hacerla venía el aplauso y la ovación de la gente", reconoció Virus en exclusiva con La Razón.

El próximo compromiso de Virus es el próximo 26 de abril, cuando contenderá en el cuadrangular de cabelleras entre Akuma, Dulce Gardenia, Disturbio y él, con motivo del 68 aniversario de la Arena México.

"La de cabelleras está difícil, pero confío en mi capacidad, en mi entrenamiento, mis conocimientos y no creo perder, pero nada está escrito, no hay que confiarse", comentó respecto al evento de la próxima semana.

Virus y su segunda participación en MLW

Después de su participación en el 68 aniversario de la Arena México, Virus tiene otro importante compromiso en puerta, pues por segunda ocasión se presentará en la Major League Wrestling (MLW), empresa de lucha libre estadounidense.

"Empiezan a llegar las oportunidades y a echarle más ganas como siempre y no conformarme con lo mismo. El 11 de mayo en MLW voy a presentarme por segunda ocasión, ahora en Chicago. Mi primera presentación en MLW fue hace como un mes en Tampa”, señaló 'El Pequeño Maestro'.

Creo que es mucho lo que espera la gente de mí y yo trato de complacerla, porque ellos son los que pagan y deben salir contentos de la Arena Virus

Entre algunos de sus logros en su carrera como luchador dentro del CMLL, Virus presume presume ser campeón mundial super ligero y un Campeonato Nacional de Tríos con los Cancerberos del Infierno (Raziel y Cancerbero).

Algunos datos de Virus

Sobrenombre: El Pequeño Maestro

​Bando: Rudo

​Llaves: Rotavirus, Virus Stretch y Gori Special Invertida

​Estatura: 1.65 m

​Peso: 79 kg

​Lugar de nacimiento: Ciudad de México

​Profesor: Fuerza Aérea

EVG