Liga MX | Luis Ángel Malagón y la difícil decisión que tomó para poder cumplir sus sueños (VIDEO)

En un emotivo episodio del podcast del Club América, el portero Luis Ángel Malagón abrió su corazón y compartió la difícil decisión que tuvo que tomar en para seguir su sueño de convertirse en futbolista profesional. La afición y el equipo reconocieron su valentía en su camino hacia el éxito.

El cancerbero de las Águilas reveló el complicado momento en el que tuvo que elegir entre continuar con sus estudios o dedicarse por completo al futbol, ya que sus padres no podían seguir apoyándolo en ambos caminos. A pesar de la presión y las dudas, el guardameta siempre estuvo seguro de su elección y decidió seguir su pasión por el balompié.

"Un día me dice mi mamá, '¡Decídete ya! Escuela o futbol, ya no tenemos la manera de apoyarte con las dos cosas'", compartió el jugador azulcrema. "Yo era muy inteligente, te lo juro. Era muy aplicado porque mi mamá me decía que no podía bajar de 9.5. Les dije 'Con el dolor de su corazón, yo voy a seguir en el futbol' y mamá me dijo: 'espero no te equivoques'. Pero yo tenía una corazonada de que lo podía lograr".

Actualmente, a sus 27 años, Malagón es un referente en el América y se ha consolidado como uno de los herederos a la portería de la Selección Mexicana. A pesar de los obstáculos, el guardameta se mantiene firme en su compromiso de crecer tanto en el ámbito deportivo como personal.

Además, el portero valora el sacrificio de los aficionados que se esfuerzan por apoyar al equipo en el estadio, ya que él mismo vivió en carne propia lo que es trabajar duro para lograr sus objetivos.

Jugadores del América visitan el INP

Cuatro jugadores del Club América se convirtieron en superhéroes por un día para llevar alegría a los pequeños internos del Instituto Nacional de Pediatría. La visita llevó a los integrantes del equipo azulcrema disfrazados de los personajes favoritos de los niños.

La rutina diaria del centro médico cambió cuando los héroes hicieron una entrada triunfal para amenizar el día de los pequeños. Batman, Spider-Man, Capitán América y Robin llevaron juguetes y una dosis de alegría para compartir.

La actividad fue organizada en colaboración con la asociación Dr. Sonrisas, dedicada a hacer realidad los sueños de niños con enfermedades crónicas avanzadas. Los jugadores interactuaban con los niños, haciendo que olvidaran por un momento lo complejo de sus tratamientos.

Los jugadores que se convirtieron en héroes fueron el portero Luis Ángel Malagón como Batman, el delantero Henry Martín como Capitán América, el mediocampista Alejandro Zendejas como Robin y el también arquero Óscar Jiménez como Spider-Man.

