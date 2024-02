Quiero posicionarme en el CMLL y ser un luchador con credibilidad: Futuro

En este 2024, Futuro cumple cinco años de carrera como luchador, pero en marzo del año pasado llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) como parte del representativo de la Ciudad de México en el Torneo de Escuelas.

Para este año, el actual campeón nacional de peso ligero tiene como principales metas posicionarse en las carteleras principales del CMLL y ser luchador con credibilidad para el público.

“Tengo muchas metas como viajar al extranjero, posicionarme en las carteleras del CMLL, pero sobre todo ser un luchador con credibilidad, que la gente sepa que Futuro es un luchador completo, bien preparado y que tiene mucho para dar. Por el momento mi meta es que la gente conozca la calidad de luchador que es Futuro y conozca de lo que soy capaz”, contó Futuro en exclusiva con La Razón.

Futuro reconoció que el 2023 fue hasta el momentos su mejor año como luchador, por lo cual la vara está muy alta para el 2024, que espera también esté lleno de noches inolvidables en la Arena México.

Cuando uno se propone una meta y trabaja por ella, la vida te recompensa con los resultados que quieres Futuro

“Fue un año destacado para mí, ha sido el año más lleno de emociones de toda mi vida. Si tuviera que escoger un momento en específico fue la lucha en la que me convertí campeón nacional de peso ligero. Creo que ese fue el momento cumbre del año pasado y espero tener muchos más momentos como ése este año”, ahondó.

Futuro recuerda sus momentos más complicados

No todo ha sido luz para Futuro en su andar como luchador, pues hace dos años analizó seriamente dejar la lucha libre porque dudó de que algún día recibiera la oportunidad de formar parte del CMLL. Sin embargo, el esteta considera que esa clase de momentos son necesarios para forjar el carácter y salir adelante de las situaciones difíciles.

"Creo que hay dos momentos. Uno de ellos fue cuando hace aproximadamente dos años decidí dejar la lucha libre profesional y dedicarme 100 por ciento a estudiar, pues creí que no me iba a llegar la oportunidad de entrar al CMLL, creí que ese momento no me iba a llegar y dejé de luchar. Otro fue en el torneo de escuelas, en la primera fase eliminatoria, cuando me atoré en un tope y caí de rodillas en el suelo. Creo que son cosas que una persona tiene que pasar para tener carácter y poder afrontar diferentes retos y más en un deporte como la lucha libre”, recordó Futuro.

Rey Mysterio Jr. y Eddie Guerrero son algunos de los ídolos que Futuro tuvo en su niñez y que lo impulsaron para dedicarse a la lucha libre.

“Tengo muchos ídolos, pero creo que los que más me han marcado como luchador y desde muy niño son Eddie Guerrero, Hayabusa, Rey Mysterio Jr. y Volador Jr.”, comentó Futuro.

EVG