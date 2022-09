VIDEO: ¡Terror en Chile! Estadio de Colo-Colo colapsa; el techo se viene abajo junto con aficionados

Se vivieron momentos de terror en Chile, pues el Estadio de Colo-Colo colapsó y el techo de vino abajo junto con aficionados. Este hecho empañó lo que se suponía sería una jornada de fiesta, ya que el equipo jugaba el clásico ante Universidad Católica cuando un grupo de hinchas se accidentaron en el llamado "arengazo", a días del partido.

En el Estadio Monumental David Arellano, un grupo de aficionados subió al techo de la grada en el sector Cordillera, la tribuna cantaba y alentaba a los jugadores albo cuando, de la nada, los cánticos cambiaron por gritos de pánico al ver el terrible accidente.

Los hinchas de Colo Colo realizaban un 'arengazo', cuando colapsó el techo de una de las tribunas del estadio Monumental.#FútbolChileno 🇨🇱 pic.twitter.com/Y2JOqUSX94 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) September 30, 2022

El momento exacto en que cayó el techo del Estadio Monumental 🚨



Tras esto, el plantel de Colo-Colo se fue a los camarines y se dio por finalizado el Arengazo 😯



📽️: @prensapopularcl pic.twitter.com/SsHPdu8Ddh — Sentimiento Popular (@prensapopularcl) September 30, 2022

De acuerdo con medios chilenos, como ADN Deportes y La Tercera, el incidente fue atendido por cuerpos de bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Según el diario La Tercera hay “ocho heridos leves y dos fracturados”, aunque sin heridos de mayor gravedad.

Los reportes indican que aproximadamente 15 mil aficionados del Cacique se dieron cita en la previa del clásico ante la "U" Católica. El duelo está agendado para este domingo 2 de octubre, pero con el hecho de este viernes 30 de septiembre se desconoce si puede afectar el cumplimiento del partido.

Maximiliano Falcón, futbolista uruguayo de Colo-Colo, comentó tras conocer el accidente de la afición: “Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto".

Cedieron las estructuras en el estadio Monumental. Gente en lugares no habilitados. pic.twitter.com/eoUVUFRan9 — Rodrigo Vera H (@RodrigoVeraH) September 30, 2022

🔴URGENTE 12:45 Colapsó el techo de la tribuna Cordillera en el Estadio Monumental de Colo-Colo en Santiago de Chile. Fue durante el Arengazo. Aparecen videos. pic.twitter.com/cou2OQBpSw — Nicolas Copano (@copano) September 30, 2022

"En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”, finalizó el defensa central charrúa.

