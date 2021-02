Super Bowl 2021: Así fue el increíble Show del Medio Tiempo de The Weeknd (VIDEO)

Este domingo se disputa el Super Bowl LV y The Weeknd fue el encargado de animar el medio tiempo del gran juego, con poco más de 15 minutos en los que la gente no paró de bailar.

El cantante canadiense inició su espectáculo con "Starboy", una de sus canciones más conocidas, vestido de uno de sus clásicos trajes, en tonalidades rojas.

Entre otras de las canciones que entonó estuvo "The Hills" "I feel it coming", "Save your tears", "Earned It".

Como era de esperarse, el cantante cerró con "Blinding Lights", una de las canciones que ha cobrado mayor fama en los últimos meses y que se ha hecho tendencia en aplicaciones como Tik Tok.

Contrario a lo que se esperaba, no hubo invitados especiales en el medio tiempo, pese a los rumores que apuntaban a que iban a participar, La Rosalía, Maluma, Ariana Grande y Daft Punk.

Al medio tiempo, los Buccaneers de Tampa Bay llevaban la ventaja, por marcador de 6-21, sobre los Chiefs de Kansas City, a la espera de la segunda parte.

RMP