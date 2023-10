Lo volvería a intentar: Checo Pérez

Una tarde triste para México y su piloto Sergio Pérez, quien ni siquiera pudo completar una vuelta y de inmediato abandonó el Gran Premio de la Fórmula 1 celebrado en su país, pues intentó rebasar al monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, pero la maniobra no le salió como él esperaba y su coche voló tras estrellar su neumático con el del europeo.

El Gran Premio de México finalizó sin muchas sorpresas, pero sí con un cierre espectacular para lo que resta de la Temporada 2023. Max Verstappen se llevó el primer lugar y con él rompió el récord de más triunfos en la historia de cualquier piloto en una misma temporada.

Lewis Hamilton, de Mercedes, cerró con el segundo puesto y dichos números lo ponen solamente a 20 unidades de Checo y el cierre de temporada luce muy apretado; el en tercer peldaño apareció Charles Leclerc, de Ferrari, quien había tomado la pole, pero después de un inicio incierto y tras el choque con Pérez, provocó que se rezagara y hasta en algún punto de la carrera pudo haberla abandonado.

A pesar de que Checo Pérez intentó volver a la carrera y desde el último lugar ir remontando lugares, al final los constructores de Red Bull le comunicaron por el radio que tenía que ir a pits para checar su monoplaza, el mexicano obedeció, pero ya no volvió a la carrera y una de las imágenes que pasarán a la historia fue la de Checo llorando, pues sabía que le había fallado a su gente.

Después de algunos minutos y con el rostro desencajado, el piloto tapatío apareció para atender a los medios de comunicación, a quienes reconoció que la responsabilidad era cien por ciento suya, pero que no se arrepiente de haberla hecho, pues su deseo no era solamente llegar al podio, sino que quería regalarle el triunfo a toda su afición que año con año lo cobija en su país.

“Lo volvería a intentar, un podio no iba a ser suficiente, lo único que me importa es ganar en casa. No esperaba que Charles (Leclerc) frenara similar a nosotros, porque Max iba por dentro y yo por fuera. Hoy para mí no era suficiente terminar en el podio, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré. Había que intentarlo, porque si salía salía de esa curva en el primer lugar”, declaró el corredor tapatío ante los medios de comunicación.

Pérez Mendoza sabía que, posiblemente, no tendría otra oportunidad para rebasar y ponerse a la cabeza de la carrera y reconoció que ése era el momento indicado para salir adelante y vivir una apasionada y soñada competencia.

“Todavía tenemos posibilidades de terminar segundos del campeonato y lo que nos queda es trabajar. Soy consciente que tomé un riesgo muy grande y yo sólo quería y pensaba en ganar. Es un circuito muy difícil de pasar y lo dije en los días pasados, entonces cuando vi la oportunidad la quise aprovechar y fui por el lugar, pero quería vivir mi carrera con pasión, con determinación”, añadió el volante tapatío.

Max Verstappen remontó desde la tercera posición en la primera vuelta para adueñarse del liderato y no soltarlo hasta ganar el GP de la Ciudad de México. Ésta es la quinta victoria del neerlandés en suelo mexicano para aumentar el récord de todos los tiempos, sobre las tres victorias del británico Jim Clark.

Lo consiguió frente a 152,668 aficionados, una marca histórica para el Gran Premio mexicano al llegar a 400, 639 aficionados durante el transcurso del fin de semana.

En segundo lugar, detrás de Verstappen, cerró Lewis Hamilton, uno de los mayores beneficiados con el incidente de la primera curva. El inglés de Mercedes cerró a 13.8 segundos de Max y se llevó el punto extra a la vuelta más rápida. Charles Leclerc recompuso el camino tras el incidente con Pérez y completó el podio para Ferrari.

Carlos Sainz, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren, terminaron en cuarto y quinto, respectivamente. Completaron los 10 primeros George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (AlphaTauri), Oscar Piastri (McLaren), Alex Albon (Williams) y el francés Esteban Ocon (Alpine).

La próxima ronda de Fórmula 1 será del 3 al 5 de noviembre, en Interlagos, para el Gran Premio de Brasil, para continuar con la batalla por el segundo lugar entre Pérez y Hamilton en el Campeonato de Constructores.

Checo Pérez se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 240 puntos, pero Hamilton se acerca peligrosamente con 220 unidades.

Max Verstappen rompe récord de triunfos en una campaña

En el Gran Premio de México el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, condujo el domingo a su victoria 16 en la temporada de Fórmula 1, una nueva marca de más triunfos en una campaña.

El tres veces campeón con Red Bull consiguió su tercera victoria seguida en el Autódromo Hermanos Rodríguez y rompió su propio récord de triunfos en una temporada, que impuso el año pasado. Max puede aumentar su propia marca en las tres carreras restantes del año.

Además esta conquista es la 51 en la carrera de Verstappen en la máxima categoría del deporte motor y empató a Alain Prost con la cuarta posición histórica de la F1. El piloto de Mercedes Lewis Hamilton es líder con 103.

Mad Max tuvo que trabajar para ganar en México. Un fuerte choque del piloto de Haas Kevin Magnussen a la mitad de la carrera obligó a reiniciar la competencia. El holandés lo hizo bien y ya no tuvo rival hasta el final del mismo.

Verstappen no quita el pie del acelerador ni aunque desde hace unas carreras se convirtió en tricampeón del mundo, pasan las fechas y el de Países Bajos sigue dominando, pues cuenta con el mejor carro de la parrilla, el RB19.

Las cosas no marchan igual de bien para el otro piloto de Red Bull, el mexicano Checo Pérez, quien no sumó unidades en el Gran Premio de México debido a su abandono. Pese a esta terrible presentación el tapatío marcha segundo en el mundial de pilotos.

Checo se encuentra como subcampeón de la F1, pero no se puede relajar, pues su diferencia con Lewis Hamilton, tercer lugar, tan sólo es de 20 puntos y la próxima cita es en el Gran Premio de Brasil, en donde se podría empezar a definir quién se queda con el segundo puesto del campeonato.

Posteriormente vendrá el Gran Premio de Las Vegas, que por primera vez forma parte del calendario de la Fórmula 1.

El campeonato llegará a su culminación el último fin de semana de noviembre, en Abu Dabi, Emiratos Árabes.