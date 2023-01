Wanda Nara, ex de Mauro Icardi, tiene un contratiempo en VIDEO en vivo y todo se sale de control

La modelo Wanda Nara, expareja del futbolista Mauro Icardi, realizó un en vivo en su perfil de Instagram en el que estaba hablando con sus seguidores, sin embargo, todo se le salió de control.

La modelo argentina estaba charlando en su cama cuando mostró sin querer su seno derecho, hasta que pasaron unos minutos y se dio cuenta de lo que pasaba. "Se me ve el pezón bolada, estaba en tetas", dijo Nara a una amiga con la que se encontraba.

Wanda Nara se encuentra en Argentina, ya que vive ahí luego de su separación con el jugador Mauro Icardi, quien milita en el Galatasaray de Turquía.

Wanda Nara rompe en llanto al recordar su separación con el jugador

Wanda Nara rompió en llanto al hablar de su separación, tras ocho años de relación, con el delantero argentino Mauro Icardi.

"Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: 'Quiero contarte esto'", explicó en una entrevista para una televisora italiana.

La agente de futbolistas confesó lo difícil que fue enterarse de una infidelidad que el seleccionado argentino le reveló en una charla en su casa.

"Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", confesó la influencer argentina.

