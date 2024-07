Wimbledon 2024 | Andy Murray llega hasta las lágrimas al recibir emotivo homenaje tras ser eliminado

El tenista británico Andy Murray se conmovió hasta las lágrimas este miércoles por el emotivo homenaje que recibió tras su derrota en la primera ronda de dobles de Wimbledon 2024, pues había anunciado que ésta sería su última participación en el torneo.

El dos veces campeón en el All England Club no contuvo el llanto por la entrega y cariño que le mostró el público después de la caída de él y su hermano Jamie Murray a manos de John Peers y Rinky Hijikata.

El serbio Novak Djokovic, quien compite en Wimbledon 2024, le aplaudió a Andy Murray, quien se proclamó monarca de dicho Major en las ediciones del 2013 y del 2016.

👏 GRACIAS, ANDY 👏



🥹 Andy Murray le dijo ADIÓS a Wimbledon y no pudo contener las lágrimas 🥹



👏 Un reconocimiento de los GRANDES para un GRANDE



🙌🎾 Nunca dejaron de aplaudirle a Murray pic.twitter.com/C9CxvncBcV — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 4, 2024

Otros tenistas o extenistas como Holger Rune, Cameron Norrie, Jack Draper, Martina Navratilova, Conchita Martínez y John McEnroe también ovacionaron en la cancha del All England Club al campeón olímpico en Londres 2012 y Río 2016.

Eso no fue todo, pues la organización de Wimbledon 2024 mostró en las pantallas un video con los logros que el originario de Glasgow conquistó a lo largo de su carrera, clip que estuvo acompañado de testimonios del español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

"Me encantaría seguir jugando, pero no puedo", aseguró conmovido y emocionado Andy Murray, quien conquistó su otro título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos del 2012. El británico no disputó el torneo individual de la justa en Inglaterra debido a que no se recuperó de una lesión en la espalda que sufrió hace dos semanas.

Andy Murray competirá en Olímpicos de París 2024

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray fueron incluidos en la lista para el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que dio a conocer la Federación Internacional de Tenis.

También se incluyó a Daniil Medvedev, quien técnicamente competirá como deportista “neutral” y no representará a Rusia debido a la guerra en Ucrania.

Djokovic (Serbia) y Murray (Reino Unido) tienen 37 años, mientras que Nadal (España) tiene 38 y suman varios títulos de Grand Slam. Djokovic atesora 24 trofeos en las grandes citas, pero nunca ha ganado el oro olímpico.

Andy Murray, que suma tres títulos en los Slams, es el único tenista que ha ganado títulos consecutivos en los Juegos. Ha dicho que su intención es retirarse después de las justas que se realizarán en Roland Garros entre el 27 de julio y el 4 de agosto.

El torneo incluye 64 tenistas en los torneos femeninos y masculinos individuales, así como 32 equipos en el dobles. Los 16 boletos de dobles mixtos serán dados a conocer el 24 de julio. El sorteo se llevará a cabo el 25 de julio.

EVG