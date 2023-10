WTA Finals Cancún: Aryna Sabalenka, la tenista número uno del mundo, llega como gran favorita para la edición 2023

La tenista número uno del mundo, Aryna Sabalenka, partirá como gran favorita en la edición 2023 de las Finals de la WTA, el codiciado torneo de fin de temporada que se disputará en el paradisiaco puerto de Cancún del 29 de octubre al 5 de noviembre.

En su tercera participación en las Finals, la jugadora bielorrusa buscará el título que se le ha negado en las dos ediciones pasadas. En su debut, en Guadalajara 2021, cuando quedó como primera sembrada ante la ausencia de Ashley Barty, no logró superar la fase de grupos, en la que sumó dos derrotas (ante Paula Badosa y María Sakkari) y una sola victoria (contra Iga Swiatek).

Posteriormente, en Fort Worth 2022 en Texas, Sabalenka alcanzó la gran final donde cayó ante la francesa Caroline García, que se impuso en dos sets por 7-6 y 6-4. En su camino a la final, la jugadora de 25 años superó en semifinales a la polaca Iga Swiatek; previamente, en la fase de grupos, derrotó a Ons Jabeur de Túnez y la estadounidense Jessica Pegula, y fue superada en su debut ante la griega María Sakkari.

Aryna Sabalenka sostiene el trofeo tras su coronación en el Abierto de Australia. Foto: AP

Aryna que vive un sueño con sus primeras semanas en la cima de la clasificación mundial, ya sabe lo que es ganar un torneo grande, al coronarse en el Abierto de Australia (vs. Rybakina) a principios de temporada. También celebró títulos en el WTA 1000 de Madrid (vs. Swiatek) y el WTA 500 de Adelaide (vs. Noskova).

Además de esos tres títulos, la oriunda de Minsk disputó otras tres finales, en el WTA 1000 de Indian Wells (vs. Rybakina), el WTA 500 de Stuttgart (vs. Swiatek), y el US Open, donde a pesar de sufrir una derrota muy dolorosa ante Coco Gauff, le sirvió para alcanzar su ascenso al sitio de honor en el ranking WTA por primera vez en su carrera.

Aryna Sabalenka, conocida como “Tigre” por el tatuaje que lleva en su brazo izquierdo, cuenta con un total de 13 títulos individuales en su palmarés, y seis en la modalidad de dobles, donde destaca su coronación en el Australian Open 2021 en compañía de la belga Elise Mertens.

Adicionalmente, la jugadora que es entrenada por Anton Dubrov, es una de las dos tenistas que hasta el momento suman más de 50 victorias en el año, junto con Iga Swiatek; también es una de las tres mejores en número de aces conectados en la temporada, al lado de Caroline García y Elena Rybakina.

En la historia del tenis, sólo dos jugadoras bielorrusas han podido llegar al número uno del mundo, la primera fue Victoria Azarenka, y ahora Aryna Sabalenka, pero ninguna se ha coronado en las Finals WTA que se juegan desde 1971. Ambas han sido finalistas, Azarenka en 2011 perdió el partido por el título ante la checa Petra Kvitova, y el año pasado Sabalenka cayó ante Caroline García.

Esta parece ser la gran oportunidad para Aryna, que vive su mejor momento como tenista y quiere escribir su nombre como la primera jugadora de Bielorrusia en conquistar el antes llamado Campeonato de la WTA o Torneo de Maestras.

De carácter alegre que conecta fácilmente con el público por su simpatía y sencillez, Sabalenka también es dueña de un fuerte temperamento dentro de la cancha, como lo demostró recientemente en la final del US Open, donde tras perder el partido final, destrozó su raqueta en los vestidores, en un ataque de rabia y de impotencia que dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Hasta el momento, además de Aryna Sabalenka, ya tienen su boleto asegurado en las Finals Cancún 2023, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina y Jessica Pegula, quedando solo tres sitios disponibles para el magno certamen.

aar