WTA Guadalajara Open AKRON 2023: Sofia Kenin elimina a Leylah Fernandez y es la primera semifinalista

La estadounidense Sofia Kenin se convirtió en la primera semifinalista del WTA Guadalajara Open AKRON 2023 luego de vencer en tres sets a la canadiense Leylah Fernandez (6-4, 6-7 y 6-1).

Fernandez, de raíces filipinas y ecuatorianas, llegó hasta la fase de cuartos de final como una de las revelaciones de la competencia que se realiza en el Complejo Panamericano de Tenis en Zapopan.

Sin embargo, la nacida en Montreal no pudo con la recientemente subcampeona en el Torneo de San Diego el pasado fin de semana.

Locked in 🔒@SofiaKenin battles past Fernandez in a three set thriller 6-4, 6-7(6), 6-1. #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/QcZkKO06o4 — wta (@WTA) September 21, 2023

Kenin, campeona en el Abierto de Australia del 2020, hizo ajustes en su juego y en la estrategia, para barrer en el tercer set a Leylah, quien no pudo mantener su momento tras empatar el encuentro.

“Estoy muy orgullosa de mí misma, he estado trabajando muy fuerte para conseguir buenos resultados. He tenido muchos partidos en dos semanas y es normal cometer algunos fallos, pero eso es normal; al final del torneo los rivales son más fuertes, hoy Leylah jugó muy bien, obviamente no me sentí al cien por ciento, pero he conseguido luchar fuerte”, declaró la estadounidense después de su triunfo sobre Fernandez.

Hunters y Mertens avanzan en dobles

Storm Hunter y Elise Mertens, pareja número uno en el Guadalajara Open AKRON, presentado por Santander, consiguieron su pase a la ronda de semifinales, luego de imponerse a la chilena Alexa Guarachi y a la rumana Monica Niculescu por 6-3 y 6-1.

La australiana Hunter, quien el año pasado fue campeona aquí, con la brasileña Luisa Stefani, jugó un partido muy efectivo al lado de Mertens, ganando el 69 por ciento de los puntos cuando conectaron primeros servicios y el 61.5 por ciento cuando jugaron con el segundo. Además, salvaron tres de cuatro break points y fueron muy efectivas con sus devoluciones a segundo saque, al finalizar con un 75 por ciento de puntos ganados en ese rubro.

Foto: X del WTA Guadalajara Open AKRON 2023 @WTAGuadalajara

Por su parte, la canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe también se instalaron entre las cuatro mejores parejas del certamen.

Las recientemente campeonas en el Abierto de Estados Unidos derrotaron a Ulrikke Eikeri, de Noruega, e Ingrid Neel, de Estonia, con parciales de 7-5, 0-6 y 10-7.

EVG