Xavi, con el 69% de saldo positivo ante el Madrid

Xavi Hernández, DT del Barcelona, tendrá su primer desafío ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España.

El exmediocampista comienza a encontrar pies y cabeza a su plantilla, pero sabe que un clásico ante los merengues puede ser el parteaguas para que sus pupilos se enfilen tanto en LaLiga local como en la Europa League, pues hay que recordar que perdieron en la fase de grupos de Champions League.

Xavi sabe muy bien como jugarle al Real Madrid, pues en su etapa como futbolista catalán tuvo un saldo positivo de 69 por ciento, pues en 42 enfrentamientos ganó en 17 oportunidades y empató en otras 12; solamente perdió en 13 ocasiones.

“Los he vivido de todos los colores. Siendo favoritos y no ganando y al revés. Veo a un Barça en construcción y un Madrid en un muy buen estado de forma, pero eso no significa nada. Los hemos vivido de todos los colores. No será fácil imponer nuestro juego porque son el equipo más en forma de España”, dijo el timonel del Barça.

La última ocasión en la que Xavi enfrentó al Real Madrid en una Supercopa fue en la Temporada 2012-2013 el marcador global finalizó empatado 4-4, pero los blancos alzaron el título por haber anotado más goles en el campo rival, ya que en la ida quedaron 3-2 y en la vuelta 2-1.

El Barça parece enderezar el rumbo, tras abocarse a una reestructuración de sus finanzas y cierta mejoría en el campo bajo la dirección del técnico Xavi Hernández.

Gráfico

“Nosotros estábamos anímicamente más tocados, pero el escenario ha cambiado. Esperemos aprovecharlo”, dijo el zaguero azulgrana Gerard Piqué. Según el veterano defensor, consagrarse en la Supercopa podría marcar un punto de inflexión para el Barcelona.

Por su parte, el técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti alabó lo que ha hecho Xavi, tras tomar las riendas de los blaugranas a inicios de noviembre.

“Me gusta porque tiene una idea clara del juego que quiere hacer. Sigue la línea de la identidad de este club. Han tenido una buena racha. Con sus ideas el equipo va a mejorar”, señaló el timonel.

El Barcelona ha recuperado a varios jugadores que por lesión no pudieron actuar contra el Madrid el año pasado, entre ellos el juvenil volante Pedri González. También sumó algunos fichajes que podrían marcar diferencia, como es el caso del veterano lateral brasileño Dani Alves y el atacante Ferran Torres.

Torres y Pedri dieron positivo recientemente por coronavirus, pero el lunes recibieron el aval para viajar a la Supercopa.

La Supercopa regresa a Arabia Saudita, luego de que la pandemia del coronavirus forzó que la edición del año pasado fuera trasladada a España.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) habría alcanzado un acuerdo de 136 millones de dólares para escenificar el certamen en Arabia Saudita desde 2020.

El formato fue modificado, expandiéndolo a cuatro equipos en vez de dos y ahora se disputa a mitad de curso en vez del comienzo. Los cambios fueron aprobados a pesar de las críticas de activistas de los derechos humanos y las quejas de hinchas que prefieren que el torneo siga en España.

El otro cruce de las semifinales enfrentará al Atlético de Madrid, actual campeón de LaLiga, contra el Athletic Bilbao, subcampeón de la Copa del Rey.

“No tiene sentido irse hasta allí a jugar un partido que tenía que jugarse aquí, este es un campeonato en nuestro país, no hay mucho más que decir, polémicas aparte, no quiero entrar. Soy de los de antes, ya no se piensa en el aficionado”, dijo el veterano volante colchonero Raúl García.

El Madrid quedó en el cuarteto, tras quedar como escolta del Atlético en LaLiga la pasada temporada. El Barcelona entró como campeón de la Copa del Rey.

Los merengues llegan entonados, liderando el torneo doméstico gracias a los goles que aporta la dupla conformada por Karim Benzema y Vinícius Júnior.

En tanto, Atlético se encuentra 16 puntos detrás del Madrid y con un partido pendiente. Los vascos se ubican más rezagado, cinco unidades detrás del Atlético.

Si Xavi Hernández quiere dar un golpe sobre la mesa y dejar en calro que llegó al Barça para cosas grandes, hoy es el día.