Shakira aúlla con fuerza en arranque de tour

La cantante colombiana Shakira aulló ayer con fuerza ante sus lobas y lobos en el arranque de su esperado tour Las mujeres ya no lloran, en Río de Janeiro, Brasil, donde acudieron fans de diversas generaciones con atuendos que evocaron diversos videos de la artista como “Las de la intuición”, con sus pelucas moradas y sus faldas y camisas.

Antes de su presentación, la intérprete de “Ojos así” publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje y prometió “darles el mejor show de mi vida”.

El Tip: La colombiana se presentará entre el 19 y 30 de marzo de 2025 en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

En el texto escrito en su camerino expresó que “el reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso... Me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida”, expresó la compositora, quien se divorció del futbolista Gerard Piqué y enfrentó dos juicios por fraude fiscal.

Shakira, para quien el disco Las mujeres ya no lloran se volvió su catarsis, dijo que el concierto “será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos con cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es sólo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada”.

Seguidoras de la estrella colombiana, ayer. ı Foto: Especial

Shakira volvió a los escenarios después de siete años sin estar de gira por el mundo. En algunos videos difundidos ayer del espectáculo se observó que al inicio aparecieron imágenes alusivas a su último disco y después el recorrido de la artista en el estadio Milton Santos, antes de subir al escenario.

La artista enloqueció con un setlist que incluyó éxitos como “Estoy aquí”, “Inevitable” —con el que tocó la guitarra—, “La Bicicleta” y “Las de la intuición”, pero también temas de su reciente etapa musical, entre ellas “TQG”, en la que desplegó una iluminación verde, y “Te felicito”.