Leonardo Alonso se convierte en un héroe de acción en Contraataque

Con una trayectoria de más de 30 años, Leonardo Alonso irrumpe en el cine de acción interpretando a Dámaso, también conocido como Tanque, en la película mexicana Contraataque. Bajo la dirección de Chava Cartas, el filme, en lugar de hacer apología del crimen organizado, se pone del lado de los buenos y les da protagonismo, realza la hermandad que hay entre soldados.

“Lo que el director quería era precisamente ya no llevar este discurso donde se hace apología del delito sutilmente o donde los malos son entrañables y no queda de otra más que ser narco, él tomó esta temática desde el lado de los buenos y de los que sí hacen bien su trabajo.

“También quería mostrar esta hermandad que sí se suele dar en estos grupos. Nosotros que estuvimos ahí encerrados con esos soldados para entrenar, nos dimos cuenta de que esa hermandad es real. La dirección de Chava Cartas está enfocada en hablar de los buenos y contar historias inspiradoras”, mencionó Leonardo Alonso en entrevista con La Razón.

El Dato: La película ocupa el lugar número 1 en Netflix a nivel global, por encima de Demon City, Bastion 36 y Mi villano favorito 3, entre otras.

El filme, que ha logrado posicionarse en el número 1 del top 10 de Netflix mundial, sigue la historia de un equipo militar especial que durante sus días libres es atacado por un grupo del crimen organizado que domina en Tamaulipas, quedando expuesto en el bosque mientras busca la forma de salir con vida de la difícil situación que se presenta, además de tener que garantizar la seguridad de dos rehenes que están ahí por ver algo que no debían.

“Cuando recibimos el guion de Rubén Escalante destacaba la parte de la hermandad de nuestros personajes porque él quería platicar precisamente que en las Fuerzas Especiales y entre nuestros soldados mexicanos la mayoría son los buenos, y su idea con la historia era contarla como un western, pero con soldados”, señaló el actor nominado al Premio Ariel por su papel en El vigilante.

“Ya al ver el resultado, lo primero que me impactó fue que la edición lo cambió todo. El guion era lineal y en la edición esto cambió, lo cual me parece un gran acierto; también me encantó el resultado de la fotografía y el diseño de imagen”, compartió Leonardo Alonso.

Igualmente, el histrión compartió cómo fue el entrenamiento que tuvo que realizar para poder darle vida a Tanque de una forma creíble y para entender mejor a su personaje.

“Estaba acostumbrado al entrenamiento físico, porque soy cinta negra, y al saber eso, la persona que nos entrenaba a mí me exigía más, no sólo físicamente, sino mentalmente; al segundo día me preguntaba qué hacía ahí y veía sufrir mucho a mis compañeros, pero a la segunda semana nos cambió esa mentalidad, nos dimos cuenta de que sí podíamos”, contó.

Fueron siete semanas de este duro entrenamiento. “Estuvimos más una semana internados totalmente, teníamos que estar a las 5:00 de la mañana haciendo honores a la bandera y antes bañarnos con agua fría”, concluyó sobre el filme Contraataque, que ya puede verse en Netflix.