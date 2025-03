Duncan Dhu celebra 40 años con un show de hits en el Vive Latino

Hace más de 40 años irrumpió en la escena musical la banda Duncan Dhu que contribuyó al movimiento del rock en español desde su emblemático disco Por tierras escocesas, que a mediados de este 2025 cumple cuatro décadas de su lanzamiento, pasando por El grito del tiempo, Grabaciones olvidadas, Autobiografía e Inéditos y rarezas. La agrupación está de celebración y por eso su presentación en el Vive Latino será festiva con grandes hits.

“Con Duncan Dhu estamos preparando una gira que celebra los 40 años del inicio de la banda, con un repertorio íntegro, combinando los grandes éxitos de la banda con otros temas no tan conocidos. Será un concierto de hits”, adelantó a La Razón Mikel Azpiroz, pianista de la banda formada en San Sebastián, España.

Para él y los integrantes de la agrupación será una emotiva presentación, pues la última vez que vinieron a México fue en 2014, por lo que es uno de los números más esperados de la primera jornada del Vive Latino el próximo sábado.

Previo a ese espectáculo festivo, Mikel Azpiroz, junto a Karlos Arancegui y Fernando Neira, compañeros de Duncan Dhu, ofrecerá mañana un concierto íntimo en el Foro Lenin de la Ciudad de México, en el que el músico tocará su más reciente álbum en solitario Pake Pieza (Pieza de Paz). Serán dos experiencias gratificantes, comentó.

“Son dos contextos totalmente diferentes, pero al mismo tiempo complementarios. Se crean ambientes y energías muy distintas, la de viernes va a ser muy íntima, en un foro reducido, muy cerca del público, tocando en acústico sin amplificación, de manera que el sonido de nuestros instrumentos llegue a los oídos del público de manera directa y les afecte más profundamente”, mencionó sobre su presentación previa al Vive Latino.

Mientras que el sábado, dijo, será un concierto “mucho más festivo, más multitudinario, un montaje más grande, con volúmenes más altos. A mí como músico ambas experiencias me enriquecen mucho. Voy con ganas de experimentar ambas. Hay vivencias que te sacan de tu zona de confort, porque te exigen adaptarte y usar los recursos que de manera cómoda, quizás los tendrías más dormidos. Va a ser muy bonito”, compartió.

Mikel Azpiroz contó que el álbum Pake Pieza es una propuesta musical que invita a hacer una pausa en este mundo actual en el que predominan la inmediatez y el estrés.

“Es una música bastante pausada, introspectiva e intimista, con un toque espiritual. Lo que pretendo hacer es trasladar primero a mí mismo, porque esto lo creo dando rienda suelta a mi necesidad creativa, trasladarme a un plano en el que la música me afecte, me alivie, me reconforte”, explicó.

Mikel Azpiroz también lo consideró una respuesta al mundo agitado de hoy. “Ofrezco en esta propuesta una protección hacia este mundo frenético en el que vivimos, es como una reacción a la rapidez, la inmediatez y el estrés en el que vivimos. Busco crear un espacio de tiempo en el que nos abstraigamos de todo ese estrés y podamos viajar mentalmente a mundos más profundos y más tranquilos”, añadió.

Mikel Azpiroz destacó que, en el álbum que interpretarán en el concierto del viernes, hay modalidades musicales que lo han inspirado a lo largo de su vida.

“El jazz está presente, también, sonidos del blues, del impresionismo clásico. Es la música que me ha influido desde pequeño, sintetizando todo esto que he escuchado y asimilado. A partir de ahí intento crear un lenguaje musical propio”, externó.

El músico dijo que, si bien, la banda Duncan Dhu sigue concentrada en su gira de aniversario sin planes de grabar nuevo material, en su proyecto en solitario continuará explorando su creatividad musical.

“Es una senda que me aporta mucho, siento que hay una parcela creativa que me empuja a seguir componiendo, grabando y tocando en directo”, finalizó.

Concierto de Mikel Azpiroz

Dónde: Foro Lenin (Mérida 98, Col. Roma, CDMX)

Cuándo: 14 de marzo

Horario: 20:00 horas

Boletos: $350 (preventa) y $400 (día del evento)